Estée Lauder Companies Aktie 99350 / US5184391044

Marktbericht 12.03.2026 22:33:51

Minuszeichen in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende

Der S&P 500 zeigte sich am Abend im Minus.

Zum Handelsschluss verlor der S&P 500 im NYSE-Handel 1.52 Prozent auf 6’672.62 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 55.208 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.795 Prozent auf 6’721.96 Punkte an der Kurstafel, nach 6’775.80 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’740.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’670.40 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0.406 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’832.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’827.41 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 12.03.2025, den Stand von 5’599.30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 2.71 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’636.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit CF Industries (+ 13.21 Prozent auf 136.00 USD), Lyondellbasell Industries (+ 10.33 Prozent auf 74.33 USD), Dow (+ 9.34 Prozent auf 37.58 USD), The Mosaic (+ 7.58 Prozent auf 31.36 USD) und Occidental Petroleum (+ 5.09 Prozent auf 58.41 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Charles River Laboratories International (-9.62 Prozent auf 152.66 USD), IPG Photonics (-9.06 Prozent auf 109.62 USD), Estée Lauder Companies (-7.92 Prozent auf 84.29 USD), Carnival (-7.89 Prozent auf 23.92 USD) und International Paper (-7.79 Prozent auf 35.65 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 38’649’420 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.915 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. In puncto Dividendenrendite ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Analysen zu S&P 500-Aktien

