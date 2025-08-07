Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9410 0.1%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’397 0.8%  Bitcoin 94’503 1.9%  Dollar 0.8064 0.0%  Öl 66.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Sandoz124359842Swiss Re12688156Amrize143013422Novo Nordisk129508879Holcim1221405
Top News
PayPal-Aktie dank neuer Krypto-Funktion im Fokus: PayPal will überall Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co. ermöglichen
Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Tesla-Prototyp in China gesichert - Ist das das neue Budget-Modell?
NVIDIA vor Einflussverlust? Neues KI-Modell aus China kostet angeblich weniger als DeepSeek
SoundHound-Aktie legt zu: SoundHound erreicht neuen Umsatzrekord
Pinterest-Aktie knickt ein: Gewinn von Pinterest wächst nur minimal
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500 im Blick 07.08.2025 22:34:01

Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter

Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter

In New York standen die Signale am Donnerstag auf Stabilisierung.

NVIDIA
147.07 CHF 2.74%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag schloss der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 6’340.00 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 48.960 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.562 Prozent auf 6’380.72 Punkte an der Kurstafel, nach 6’345.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’389.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’310.32 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.09 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’229.98 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 07.05.2025, bei 5’631.28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’199.50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 8.03 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’427.02 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Hanesbrands (+ 11.51 Prozent auf 4.65 USD), Becton, Dickinson (+ 8.86 Prozent auf 187.68 USD), Zimmer Biomet (+ 7.99 Prozent auf 98.43 USD), APA (+ 7.75 Prozent auf 19.46 USD) und Viatris (+ 7.31 Prozent auf 9.39 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Fortinet (-22.03 Prozent auf 75.30 USD), Eli Lilly (-14.14 Prozent auf 640.86 USD), Airbnb (-8.02 Prozent auf 120.03 USD), CF Industries (-7.80 Prozent auf 82.89 USD) und Ralph Lauren A (-6.48 Prozent auf 283.34 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 36’672’248 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.725 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten