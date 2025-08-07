Minuszeichen in New York: S&P 500 letztendlich leichter

Am Donnerstag schloss der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 6’340.00 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 48.960 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.562 Prozent auf 6’380.72 Punkte an der Kurstafel, nach 6’345.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’389.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’310.32 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.09 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’229.98 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 07.05.2025, bei 5’631.28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’199.50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 8.03 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’427.02 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Hanesbrands (+ 11.51 Prozent auf 4.65 USD), Becton, Dickinson (+ 8.86 Prozent auf 187.68 USD), Zimmer Biomet (+ 7.99 Prozent auf 98.43 USD), APA (+ 7.75 Prozent auf 19.46 USD) und Viatris (+ 7.31 Prozent auf 9.39 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Fortinet (-22.03 Prozent auf 75.30 USD), Eli Lilly (-14.14 Prozent auf 640.86 USD), Airbnb (-8.02 Prozent auf 120.03 USD), CF Industries (-7.80 Prozent auf 82.89 USD) und Ralph Lauren A (-6.48 Prozent auf 283.34 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 36’672’248 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.725 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch