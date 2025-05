Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.51 Prozent schwächer bei 19’100.94 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.174 Prozent auf 19’232.62 Punkte an der Kurstafel, nach 19’199.16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19’276.83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19’084.38 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.455 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17’366.13 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18’847.28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17’019.88 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Minus von 0.933 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Monro Muffler Brake (+ 31.17 Prozent auf 16.75 USD), Ultralife Batteries (+ 11.20 Prozent auf 6.80 USD), Microvision (+ 11.02 Prozent auf 1.31 USD), AngioDynamics (+ 5.66 Prozent auf 10.26 USD) und TransAct Technologies (+ 5.62 Prozent auf 3.76 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Harvard Bioscience (-23.84 Prozent auf 0.28 USD), Photronics (-15.55 Prozent auf 16.94 USD), Synopsys (-9.64 Prozent auf 462.43 USD), Lifetime Brands (-7.04 Prozent auf 3.17 USD) und Amtech Systems (-6.75 Prozent auf 3.87 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 48’482’324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.025 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.50 zu Buche schlagen. Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 10.65 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

