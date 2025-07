Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 511,31 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 44'506 Punkten notiert. Bei 512,07 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 506,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 852'536 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 18.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 514,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 0,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,56 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,28 USD aus. Am 30.04.2025 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 70.07 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Microsoft am 30.07.2025 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Microsoft möglicherweise am 28.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 13,41 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

