Top News
Mikron-Aktie: Mikron ordnet Gruppenleitung neu
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Krypto erklärt: Chancen und Grenzen der Tokenisierung von Vermögenswerten
Buchempfehlungen von Warren Buffett: Diese Bücher sollte jeder Anleger lesen
Tesla-Aktie im Fokus: Entwickelt sich Elon Musks Tesla Diner schon kurz nach dem Start zum Mega-Flop?
Veränderungen 23.08.2025 08:31:00

Mikron-Aktie: Mikron ordnet Gruppenleitung neu

Die Mikron-Gruppe hat Philip Kraus per Anfang 2026 zum Leiter der Division 'Automation' ernannt.

Laut Mitteilung vom Freitagabend tritt Kraus am 1. Oktober 2025 ins Unternehmen ein.

Der Maschinenbauer, Betriebs- und Volkswirt bringe langjährige Führungserfahrung aus der Industrie mit, zuletzt als Geschäftsführer bei BBS Automation in der Slowakei und in Deutschland. Der bisherige Divisionsleiter Rolf Rihs gibt seine Funktion Ende Dezember 2025 ab und übernimmt auf Gruppenebene eine neue Rolle als Senior Advisor.

Zugleich werden ab Anfang 2026 auch die Leiter der Divisionen 'Machining', Matteo Castiglioni, und 'Tool', Elio Lupica, in die Gruppenleitung von Mikron aufgenommen. Damit setzt sich die Konzernleitung künftig aus CEO Marc Desrayaud, CFO Philippe Wirth sowie den drei Divisionsleitern zusammen.

Biel (awp)

