10.09.2025 11:09:36
MET Group vereinbart mit Keppel LNG-Lieferungen nach Singapur
Baar (awp) - Der Zuger Energiekonzern MET wird künftig Flüssig-Erdgas (LNG) nach Singapur liefern. So wurde mit dem singapurischen Unternehmen Keppel, das einen Anteil von 10 Prozent an MET hält, eine Grundsatzvereinbarung zur langfristigen Lieferung von 0,5 Millionen Tonnen LNG pro Jahr abgeschlossen, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst.
Die Lieferung aus dem europäischen Import-Portfolio von MET sei die erste langfristige LNG-Lieferung des Unternehmens nach Asien. Mit der Vereinbarung könne man vom wachsenden Energiebedarf in der Region profitieren, heisst es. Die Lieferung nach Singapur sei noch abhängig von der Unterzeichnung eines finalen LNG-Kaufvertrags und behördlicher Genehmigungen.
MET Group gehört nach eigenen Angaben zu den geografisch am stärksten diversifizierten LNG-Importeuren Europas und verfügt über Regasifizierungskapazitäten in Deutschland, Kroatien und Spanien. Künftig will MET seine Flotte weiter ausbauen, unter anderem mit einem LNG-Tanker, der 2027 einsatzbereit sein soll.
an/ys
