SMI 12'274 -0.1%  SPI 17'017 -0.1%  Dow 45'711 0.4%  DAX 23'738 0.1%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5'380 0.2%  Gold 3'646 0.5%  Bitcoin 89'429 0.5%  Dollar 0.7974 0.0%  Öl 67.0 0.8% 
10.09.2025 11:09:36

MET Group vereinbart mit Keppel LNG-Lieferungen nach Singapur

Baar (awp) - Der Zuger Energiekonzern MET wird künftig Flüssig-Erdgas (LNG) nach Singapur liefern. So wurde mit dem singapurischen Unternehmen Keppel, das einen Anteil von 10 Prozent an MET hält, eine Grundsatzvereinbarung zur langfristigen Lieferung von 0,5 Millionen Tonnen LNG pro Jahr abgeschlossen, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst.

Die Lieferung aus dem europäischen Import-Portfolio von MET sei die erste langfristige LNG-Lieferung des Unternehmens nach Asien. Mit der Vereinbarung könne man vom wachsenden Energiebedarf in der Region profitieren, heisst es. Die Lieferung nach Singapur sei noch abhängig von der Unterzeichnung eines finalen LNG-Kaufvertrags und behördlicher Genehmigungen.

MET Group gehört nach eigenen Angaben zu den geografisch am stärksten diversifizierten LNG-Importeuren Europas und verfügt über Regasifizierungskapazitäten in Deutschland, Kroatien und Spanien. Künftig will MET seine Flotte weiter ausbauen, unter anderem mit einem LNG-Tanker, der 2027 einsatzbereit sein soll.

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
