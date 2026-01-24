Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9225 -0.6%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’982 0.9%  Bitcoin 69’787 -1.1%  Dollar 0.7800 -1.2%  Öl 66.3 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Accelleron Industries116936091Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Richemont21048333VAT31186490Swiss Re12688156
Top News
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
XRP-Ausblick 2026: Fehlende Katalysatoren als zentrales Risiko
NVIDIA-Aktie vor Bewährungsprobe? Diese Faktoren könnten 2026 belasten
Mehr Rendite als die Tesla-Aktie: Diese Elektroauto-Aktien überzeugten 2025
Bitcoin im Abwärtstrend: CryptoQuant warnt vor zusätzlichem Verkaufsdruck
Suche...
eToro entdecken
EV-Highlights 24.01.2026 03:21:18

Mehr Rendite als die Tesla-Aktie: Diese Elektroauto-Aktien überzeugten 2025

Mehr Rendite als die Tesla-Aktie: Diese Elektroauto-Aktien überzeugten 2025

Während Tesla 2025 erneut die Schlagzeilen dominierte, haben E-Auto-Konkurrenten an der Börse besser performt.

• General Motors steigerte 2025 seinen Absatz und erreichte Rekordverkäufe
• Rivian setzt auf neue Modelle und KI-Technologie
• Chinesische Elektroautohersteller legten 2025 deutlich zu

Der Branchenführer Tesla konnte 2025 an der Börse zwar zulegen, doch für Anleger im E-Autosegment hätten sich Aktien von direkten Konkurrenten des US-Konzerns teils deutlich mehr gelohnt.
So glänzten unter anderem das US-Unternehmen Rivian sowie etablierte Hersteller aus Südkorea und Japan - der Gewinner des Jahres 2025 kommt allerdings aus China. Während die Tesla-Aktie 2025 nur moderate Kursgewinne von rund elf Prozent erzielte, legten andere Hersteller von Elektroautosegment deutlich stärker zu.

BYD: Chinesischer EV-Konkurrent setzt Akzente

Die Aktien von BYD entwickelten sich 2025 positiv. Als einer der wichtigsten Wettbewerber von Tesla stieg der Kurs des chinesischen Unternehmens an der Heimatbörse in Hongkong allerdings nur rund zehn Prozent.

Besonders profitierte BYD 2025 vom weltweiten Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe um 28 Prozent, vor allem in Europa, wo BYD seine Führungsposition gegenüber Tesla weiter ausbauen konnte, berichtet Reuters.

Hyundai und Toyota: Bewährte Hersteller auf Erfolgskurs

Auch das japanische Unternehmen Toyota steigerte seinen Aktienkurs - blieb dabei mit einem Kursplus von rund 6,67 Prozent von 3'146 Japanischen Yen Ende 2024 auf 3'356 Japanische Yen Ende 2025 aber deutlich hinter dem US-Konkurrenten zurück.

Deutlich mehr überzeugen konnte da der südkoreanische Elektroautohersteller Hyundai, dieser beeindruckte 2025 an der Heimatbörse in Südkorea mit einem starken Zuwachs von 39,9 Prozent.

Rivian: Aufstrebender EV-Spezialist mit KI-Fokus

Der US-Elektroautohersteller Rivian, glänzte mit Kursgewinnen von rund 48 Prozent. Dies gelang, obwohl die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge im Vergleich von 2024 zu 2025 um rund 31 Prozent zurückgegangen ist. So lieferte das Unternehmen 2024 noch 14'183 Fahrzeuge und 2025 nur noch 9'745 Fahrzeuge aus.

Auf seinem ersten Autonomy & AI Day 2025 präsentierte Rivian einen eigenen KI-Chip und eine neue Autonomie-Plattform, die autonomes Fahren und smarte Assistenzsysteme ermöglichen sollen. Mit dieser innovationsgetriebenen Strategie positioniert sich Rivian als wachstumsstarker Player im Elektroauto-Markt.

NIO: Starkes Wachstum aus China

Auch der chinesische Hersteller NIO zeigte 2025 deutliche Zuwächse.

So stiegen die Aktien des Elektroautoherstellers an der US-Börse um etwa 17 Prozent. Laut Angaben des Unternehmens konnte es seine Auslieferungszahlen von 61'855 im dritten Quartal 2024 innerhalb eines Jahres auf 87'071 im dritten Quartal 2025 steigern und verzeichnete dabei einen Anstieg von rund 40,8 Prozent.

Chinesischer E-Autohersteller Geely steigert Absatz um 39 Prozent

Der chinesische E-Autohersteller Geely Automobile Holdings verbuchte 2025 Kursgewinne von etwa 21 Prozent.

Laut Angaben des Unternehmens konnte Geely seine Verkaufszahlen 2025 auf 3'024'567 Einheiten steigern, was einer Steigerung von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleichkommt.

Unter dem Geely-Dach vereint das Unternehmen Marken wie Volvo, Polestar. Der Elektroautoanbieter Zeekr, ein Tochterunternehmen von Geely, wurde von der New Yorker Börse zurückgezogen.

General Motors: US-Autolieferant mit starkem Comeback

Auch General Motors konnte 2025 beeindruckende Kursgewinne von rund 53 Prozent verbuchen.

Wie das Unternehmen in einer Mitteilung vom 5. Januar 2026 mitteilte, waren besonders die Full-Size-Pick-ups von Chevrolet und GMC gefragt, die zusammen die besten Verkaufszahlen seit 20 Jahren erzielten.

Auch im Full-Size-SUV-Segment behauptete General Motors seine Spitzenposition, während es in der Elektrofahrzeug-Branche zum zweitgrössten Anbieter aufstieg. Alle vier Marken verzeichneten 2025 Zuwächse - von Rekordverkäufen bei GMC und Chevrolets SUVs bis zu Cadillacs Bestwerten seit zehn Jahren und Buicks starkem Wachstum.

Xpeng als Spitzenreiter bei der Kursentwicklung 2025

Die stärksten Kurszuwächse konnte 2025 der chinesische Elektroautohersteller Xpeng verzeichnen.

Die US-notierten Xpeng-Aktien legten innerhalb eines Jahres um 71,57 Prozent zu.

Auch die Auslieferungen stiegen deutlich: von 46'533 Fahrzeugen im dritten Quartal 2024 auf 116'007 Fahrzeuge im dritten Quartal des darauffolgenden Jahres - ein Anstieg von fast 150 Prozent. Damit sichert sich Xpeng den Titel des Top-Performers im Elektroauto-Segment 2025.

Die Performance von Elektroautoaktien ist also 2025 durchaus unterschiedlich ausgefallen. Auch wenn der Branchenprimus Tesla zweistellig zulegen konnte, gab es am Markt deutlich erfolgreichere Branchenvertreter. Nicht in jedem Fall hatten Anleger mit dem Elektroautopionier also auch die stärkste E-Auto-Aktie in ihren Depots. Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Strategiewechsel bei Hybriden: Ford verhandelt wohl mit BYD - Anleger reagieren vorsichtig
BYD-Aktie im Fokus: E-Autobauer weist Gerüchte zu Flugauto-Plänen zurück
BYD-Aktie leichter: Chancen und Risiken beim Tesla-Konkurrent

Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com,spirit of america / Shutterstock.com,Robert Way / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
23.01.26 SMI-Anleger bleiben skeptisch
23.01.26 Marktüberblick: BASF, Intel und Wacker Neuson im Fokus
23.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke im Blick
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’383.50 18.90 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’147.13 23.01.2026 17:30:03
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin Kurs Prognose 2026: Richtungsentscheidung naht, Bitcoin Hyper sammelt Momentum
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum bricht am Nachmittag ein
Plug Power-Aktie nur zeitweise im Aufwind: Strategischer Kompromiss mit Walmart beflügelt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag im Minus
SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Mittag
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren eingebracht
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
Allianz-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy
Nestlé-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Novo-Nordisk-Aktie mit Potenzial: Goldman Sachs bleibt bullish

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 04/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:59 GNW-News: Quantexa Claims Accelerator ist nun auf dem Guidewire Marketplace verfügbar und ermöglicht Echtzeit-Entscheidungsintelligenz für Versicherungsanspr...
22:21 ROUNDUP 3: 'Monstersturm' zieht auf - Millionen in den USA gewarnt
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow tiefer, Techs etwas besser
22:14 Aktien New York Schluss: Dow tiefer, Techs etwas besser
21:36 Erste Ukraine-Verhandlungsrunde in Abu Dhabi beendet
21:21 ROUNDUP 3: Hoffnung auf Internet im Iran - Kriegssorge wächst
20:52 Devisen: Euro steigt zeitweise über 1,18 US-Dollar
20:18 USA verhängen Öl-Sanktionen gegen Iran - Kriegssorge wächst
20:18 Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
19:55 Aktien New York: Dow tiefer und Techs stärker am Ende einer turbulenten Woche