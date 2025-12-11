Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'924 0.0%  SPI 17'757 0.0%  Dow 48'058 1.1%  DAX 24'163 0.1%  Euro 0.9332 -0.2%  EStoxx50 5'730 0.4%  Gold 4'215 -0.3%  Bitcoin 72'008 -2.1%  Dollar 0.7966 -0.4%  Öl 61.3 -1.9% 
Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048

11.12.2025 12:03:41

Max Kownatzki folgt als Eurowings-CEO auf Jens Bischof

Deutsche Lufthansa
8.10 EUR 3.18%
DOW JONES--Die Lufthansa-Tochter Eurowings bekommt einen neuen Chef. Wie die Lufthansa Group mitteilte, wird Max Kownatzki ab dem 1. Februar nächsten Jahres Vorsitzender der Geschäftsführung von Eurowings. Der derzeitige SunExpress-CEO folgt auf Jens Bischof, der zum Jahresende nach mehr als fünf Jahren an der Spitze von Eurowings aus der Geschäftsführung ausscheidet. An die Spitze von SunExpress rückt zum 1. Februar 2026 Marcus Schnabel vor, zurzeit Head of Ground Operations für Lufthansa Airlines in München.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 06:03 ET (11:03 GMT)