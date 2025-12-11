Max Kownatzki folgt als Eurowings-CEO auf Jens Bischof

DOW JONES--Die Lufthansa-Tochter Eurowings bekommt einen neuen Chef. Wie die Lufthansa Group mitteilte, wird Max Kownatzki ab dem 1. Februar nächsten Jahres Vorsitzender der Geschäftsführung von Eurowings. Der derzeitige SunExpress-CEO folgt auf Jens Bischof, der zum Jahresende nach mehr als fünf Jahren an der Spitze von Eurowings aus der Geschäftsführung ausscheidet. An die Spitze von SunExpress rückt zum 1. Februar 2026 Marcus Schnabel vor, zurzeit Head of Ground Operations für Lufthansa Airlines in München.

