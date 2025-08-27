|Kurse + Charts + Realtime
|Interne Lösung gefunden
|
27.08.2025 10:26:00
Manpower-Aktie: Manpower Schweiz ernennt Benjamin Hügli zum Geschäftsführer
Beim Personaldienstleister Manpower ist Benjamin Hügli zum Geschäftsführer und Markenleiter des Schweizer Geschäfts ernannt worden.
Damit hat Manpower Schweiz eine interne Lösung für die Besetzung des Geschäftsführers gefunden. Hügli arbeitet laut den Angaben seit 2020 im Unternehmen und hat Anfang 2025 die Funktion des Manpower Enterprise Leader übernommen. In dieser Funktion soll er auch in Zukunft tätig sein.
Hügli verfügt den Angaben zufolge über fundierte Fachkenntnisse im Vertrieb, der strategische Geschäftsentwicklung sowie auch im operativen Management. Er begann bei Manpower Schweiz als Regionaldirektor für Zürich, Ost- und Nordwestschweiz, übernahm 2022 die Leitung des Bereichs Vertrieb und Operations für Unternehmenskunden und wurde Anfang 2023 landesweiter Verkaufsleiter.
mk/uh
Zürich (awp)
