26.08.2025 14:30:42

BAT-Aktie im Minus: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt ab

BAT-Aktie im Minus: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt ab

British American Tobacco (BAT) benötigt einen neuen Finanzvorstand.

BAT
47.01 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen
CFO Soraya Benchikh trete mit sofortiger Wirkung zurück, teilte der britische Tabakkonzern jetzt mit. Der Prozess zur Suche nach ihrem Nachfolger sei eingeleitet. Übergangsweise übernimmt Javed Iqbal - derzeit Direktor für Digitales und Information - die Position. Benchikh stehe bis Ende des Jahres zur Verfügung, um den Übergang zu unterstützen, teilte BAT am Dienstag weiter mit.

BAT erklärte ausserdem, der Konzern sei auf dem besten Weg, seine Prognosen für das Gesamtjahr zu erfüllen.

Im Londoner Handel sinkt die BAT-Aktie zwischenzeitlich um 2,55 Prozent auf 42,05 Pfund.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES

