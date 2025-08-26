|Kurse + Charts + Realtime
|Nachfolger gesucht
|
26.08.2025 14:30:42
BAT-Aktie im Minus: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt ab
British American Tobacco (BAT) benötigt einen neuen Finanzvorstand.
BAT am Dienstag weiter mit.
BAT erklärte ausserdem, der Konzern sei auf dem besten Weg, seine Prognosen für das Gesamtjahr zu erfüllen.
Im Londoner Handel sinkt die BAT-Aktie zwischenzeitlich um 2,55 Prozent auf 42,05 Pfund.
DJG/DJN/rio/mgo
DOW JONES
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
