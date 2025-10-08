MÄRKTE USA/Wall Street vor Fed-Protokoll in Rekordlaune

DOW JONES--Die Wall Street nimmt nach einem Tag Pause ihre jüngste Gewinnphase wieder auf - erneut getrieben von Zinssenkungsfantasien und abermals positiven Schlagzeilen rund um den Themenkomplex KI. Dabei bewegen sich die Indizes auf Tuchfühlung mit den jüngsten Allzeithochs - S&P-500 und Nasdaq-100 erklimmen weitere. Da durch den Regierungsstillstand kaum Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht werden, dürfte dem im späten Geschäft anstehenden Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung eine besondere Bedeutung zukommen. Investoren erhoffen sich weitere Hinweise auf die geldpolitische Richtung der Federal Reserve. Zuletzt stellten die Spekulationen über weitere Zinssenkungen wichtige Treiber des Aktienmarktes, allerdings ist der Regierungsstillstand erst nach dem jüngsten Treffen des Offenmarktausschusses FOMC in Kraft getreten. Dieser Umstand erschwert der Fed aktuell die Beurteilung der konjunkturellen Lage.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit dreht der Dow-Jones-Index um 0,3 Prozent auf 46.755 Punkte ins Plus, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,5 bzw. 0,8 Prozent zu. "Die Marktbullen profitierten in den vergangenen Tagen erheblich aufgrund eines Mangels an Wirtschaftszahlen, jedoch stärkten milliardenschwere KI-Deals das Vertrauen in das Wachstumspotenzial moderner Technologie. Während diese Begeisterung nachgelassen hat, könnte weiteres Aufwärtspotenzial entstehen, wenn Fed-Vertreter anerkennen, dass sich verschlechternde Arbeitsbedingungen unmittelbare Zinssenkungen in mehreren Sitzungen rechtfertigen", erläutert Volkswirt Jose Torres von Interactive Brokers.

Am Rentenmarkt tut sich vor dem Fed-Protokoll wenig - es wird weiter die Karte Zinssenkung gespielt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt um einen weiteren Basispunkt auf 4,12 Prozent. Anleger positionieren sich zudem für die anstehende Auktion 10-jähriger Staatsanleihen im Umfang von 39 Milliarden Dollar.

Goldpreis legt über 4.000 Dollar weiter zu

Nach dem erstmaligen Sprung über die Marke von 4.000 Dollar ist der Goldpreisanstieg weiter nicht zu bremsen. Das Rekordhoch liegt nun bei knapp 4.060 Dollar. Gold hat laut der ING weiteres Aufwärtspotenzial. Denn die Zentralbanken dürften weiterhin kaufen. Die chinesische Notenbank habe ihre Goldkäufe im September den elften Monat in Folge fortgesetzt, und das trotz Rekordpreisen. Der Handelskrieg von US-Präsident Donald Trump stütze weiterhin und die geopolitischen Risiken blieben hoch. All dies deute darauf hin, dass Gold noch weiteres Aufwärtspotenzial aufweise. Die Feinunze verteuert sich um weitere 1,8 Prozent auf 4.057 Dollar.

Die Ölpreise legen erneut deutlich zu. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 1,1 Prozent. Zwar erhöhe sich das Angebot durch die Gruppe Opec+ und auch die USA, doch die Rolle Russlands bleibe schwierig. Das Land werde durch ukrainischen Beschuss Probleme bekommen, auf dem aktuellen Niveau zu fördern und zu liefern, heisst es. Auch stark gestiegene US-Rohöllagerbestände bremsen die Rally nicht, denn die Benzinbestände nahmen deutlicher als gedacht ab.

Der Dollar legt weiter zu - der Dollar-Index gewinnt 0,4 Prozent. Der Greenback profitiere weiterhin von der Schwäche von Euro und Yen, heisst es. Der Dollar-Aufschwung werde wahrscheinlich so lange anhalten, wie seine Haupttreiber bestehen blieben: Mangel an Informationen über die US-Wirtschaft aufgrund des Regierungsstillstands; Bedenken hinsichtlich der Attraktivität des Euro - auch wegen Sorgen um die französische Politik und Befürchtungen vor einer yen-unfreundlichen Politik in Japan, analysiert Chefdevisenanalyst Kit Juckes von der Societe Generale.

KI weiter Thema

Am Aktienmarkt stehen weiterhin die Entwicklungen rund um den Bereich Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus. Das von Unternehmer Elon Musk unterstützte KI-Startup xAI plane, eine Kapitalerhöhung auf bis zu 20 Milliarden Dollar auszuweiten - einschliesslich einer Investition von Nvidia zur Beschaffung weiterer KI-Prozessoren, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Nvidia werde bis zu 2 Milliarden Dollar investieren, heisst es weiter. Dieser Schritt sei Teil der Strategie von Nvidia, KI-Investitionen ihrer Kunden zu beschleunigen. Nvidia steigen um 1,8 Prozent. Der Netzwerkausrüster Cisco bringt ein neues Routing-System auf den Markt, das für den intensiven KI-Datenverkehr zwischen Rechenzentren entwickelt wurde. Der Kurs zieht um 1,6 Prozent an.

Confluent schnellen 8,9 Prozent nach oben. Laut einem Bericht befindet sich das Unternehmen für Datenstrom-Verarbeitungssoftware in einer frühen Phase seines Verkaufsprozesses. Mehrere Beteiligungsgesellschaften und Technologieunternehmen sollen Interesse an einer Übernahme von Confluent bekundet haben. Penguin Solutions fallen um 15,2 Prozent, nachdem das Halbleiterunternehmen im vierten Quartal mit den Einnahmen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Zudem enttäuscht die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. AST SpaceMobile springen um 9 Prozent nach oben, nachdem der Satellitenbetreiber eine Kooperation mit Verizon Communications (-0,4%) bekannt gegeben hat.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.755,36 +0,3% 152,38 +9,5%

S&P-500 6.749,01 +0,5% 34,42 +14,2%

NASDAQ Comp 22.970,08 +0,8% 181,72 +18,0%

NASDAQ 100 25.041,03 +0,8% 200,80 +18,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1601 -0,5% 1,1658 1,1738 +12,5%

EUR/JPY 177,26 +0,1% 177,04 173,09 +8,7%

EUR/CHF 0,9311 +0,0% 0,9307 0,9336 -0,9%

EUR/GBP 0,8672 -0,1% 0,8681 0,8715 +4,9%

USD/JPY 152,80 +0,6% 151,89 147,46 -3,4%

GBP/USD 1,3377 -0,4% 1,3429 1,3469 +7,3%

USD/CNY 7,1230 +0,0% 7,1195 7,1182 -1,2%

USD/CNH 7,1523 +0,1% 7,1458 7,1354 -2,6%

AUS/USD 0,6576 -0,1% 0,6581 0,6601 +6,4%

Bitcoin/USD 122.673,10 +0,5% 122.045,50 120.826,45 +29,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,97 61,32 +1,1% 0,65 -13,9%

Brent/ICE 66,15 65,45 +1,1% 0,70 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.057,42 3.984,95 +1,8% 72,47 +51,8%

Silber 49,42 47,84 +3,3% 1,58 +65,7%

Platin 1.436,46 1.391,56 +3,2% 44,90 +59,3%

Kupfer 5,08 5,10 -0,3% -0,01 +23,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

