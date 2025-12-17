Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’029 -0.2%  SPI 17’893 -0.2%  Dow 47’914 -0.4%  DAX 23’961 -0.5%  Euro 0.9337 0.0%  EStoxx50 5’682 -0.6%  Gold 4’332 0.7%  Bitcoin 68’654 -1.7%  Dollar 0.7951 0.0%  Öl 59.9 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Tesla11448018Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Zurich Insurance1107539
Top News
Broadcom-Aktie im Minus - doch Analysten rechnen mit neuen Rekorden
D-Wave-Aktie rutscht nach Zwischensprung ins Minus: Analysten positiv gestimmt
Amazon-Aktie im Fokus: OpenAI spricht offenbar mit Amazon über Milliardenfinanzierung
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
So viel Gewinn hätte eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
eToro entdecken

Paramount Skydance Aktie 143194000 / US69932A2042

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.12.2025 19:49:41

MÄRKTE USA/Schwächer - Zweifel an Zinssenkungen belasten Aktien

Paramount Skydance
10.47 CHF -3.21%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die Durststrecke der US-Börsen dauert am Mittwoch an. Gegen Mittag (Ortszeit New York) verliert der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent auf 47.934 Punkte. Der S&P-500 gibt 0,9 Prozent ab. Der Nasdaq-Composite sinkt um 1,2 Prozent. Anleger scheinen weiter skeptisch, was weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr angeht. Am Vortag hatten insbesondere durchwachsene Arbeitsmarktdaten eher Wachstumssorgen genährt. Mit einer nur rund 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit wird am Zinsterminmarkt eingepreist, dass die US-Notenbank im Januar die Leitzinsen um mindestens 25 Basispunkte reduzieren wird.

"Der Arbeitsmarktbericht zeichnet insgesamt erneut das Bild eines stagnierenden Arbeitsmarktes, in dem sowohl Neueinstellungen als auch Entlassungen verhalten bleiben. Das spielt weiteren Zinssenkungen der Fed eindeutig in die Karten - möglicherweise bereits auf der Januarsitzung, je nachdem, wie der Arbeitsmarktbericht für Dezember Anfang 2026 ausfallen wird", urteilt Marktstratege Michael Brown von Pepperstone.

Mit den nach Börsenschluss erwarteten Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns Micron könnten Sorgen über die extrem hohen Bewertungen im KI-Sektor befeuert oder auch gemildert werden. Zuletzt war vermehrt von einer möglichen KI-Blase die Rede gewesen.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steht wenig verändert bei 4,15 Prozent. Die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten stellten den nächsten wichtigen Gradmesser für die Zinserwartungen dar. Eine Überraschung auf der Oberseite könnte Dollar und Renditen nach oben hieven, mutmasst Analyst Frank Walbaum von Naga. "Wir bleiben dabei, dass die Daten unser bevorzugtes Basisszenario stützen, wonach die Federal Reserve die Zinsen nun bis mindestens Mitte nächsten Jahres unverändert lässt", ergänzt Marktstratege Simon Ballard von First Abu Dhabi Bank.

Der Dollar erholt sich mit anziehenden Marktzinsen vom jüngsten 10-Wochentief, der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Der Markt springe nach den Arbeitsmarktdaten des Vortages nicht wirklich auf den Zug auf, dass die Fed die Zinsen bereits im Januar erneut senken könnte, urteilt Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank.

Am Goldmarkt wird die Karte Zinssenkungen intensiver gespielt, der Preis der Feinunze steigt um 0,9 Prozent. Händler verweisen auf die höchste US-Arbeitslosenquote seit mehr als vier Jahren. Zudem stützen die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Diese treiben auch die Ölpreise um etwa 1,5 Prozent nach oben. US-Präsident Donald Trump hat eine Blockade für sanktionierte Tanker angeordnet, die Venezuela anlaufen und verlassen. Insbesondere Exporte nach China wären betroffen, merken die MUFG-Analysten an.

Unter den Einzelaktien ziehen Amazon um 0,6 Prozent an - gestützt von einem Bericht, wonach der E-Commerce-Konzern über eine Investition von mindestens 10 Milliarden US-Dollar in den ChatGPT-Eigentümer OpenAI verhandelt. Die potenzielle Investition signalisierte nach einer breiteren Verunsicherung bezüglich der KI-Wachstumsgeschichte ein andauerndes Vertrauen in OpenAI.

Netflix legen um 1,2 Prozent zu, während die Papiere von Warner Bros. Discovery (-1,8%) und Paramount (-3,8%) nachgeben. Hintergrund ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach Warner sich darauf vorbereitet, ihren Aktionären die Ablehnung der Offerte von Paramount zu empfehlen. Netflix hatte sich mit Warner auf die Übernahme des Studio- und Streaming-Geschäfts geeinigt, bevor Paramount ein feindliches Angebot unterbreitete.

Lennar fallen um 5 Prozent, nachdem der Hausbauer mit enttäuschenden Viertquartalszahlen und einem schwachen Ausblick aufgewartet hat. DBV Technologies haussieren indes um 25 Prozent, das französische Pharmaunternehmen erfreut mit positiven Studienergebnissen bei Kinderallergien. Die Titel des Cybersicherheitsanbieters Fortinet fallen um 3 Prozent nach einer Abstufung durch JP Morgan auf "Underweight". Nach positiven Zweitquartalszahlen des Lebensmittelkonzerns General Mills ziehen dessen Papiere um 2,2 Prozent an.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.934,35 -0,4% -179,91 +13,1%

S&P-500 6.740,86 -0,9% -59,40 +15,6%

NASDAQ Comp 22.824,86 -1,2% -286,61 +19,7%

NASDAQ 100 24.771,96 -1,4% -360,98 +19,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1747 -0,0% 1,1749 1,1775 +13,4%

EUR/JPY 182,80 +0,6% 181,77 182,27 +11,6%

EUR/CHF 0,9336 -0,1% 0,9341 0,9353 -0,5%

EUR/GBP 0,8779 +0,3% 0,8753 0,8769 +5,8%

USD/JPY 155,62 +0,6% 154,72 154,80 -1,6%

GBP/USD 1,3381 -0,3% 1,3421 1,3427 +7,3%

USD/CNY 7,0631 +0,0% 7,0597 7,0542 -2,1%

USD/CNH 7,0392 +0,0% 7,0362 7,0334 -4,1%

AUS/USD 0,6604 -0,4% 0,6634 0,6638 +7,2%

Bitcoin/USD 86.551,25 -1,4% 87.777,70 87.938,45 -7,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,15 55,27 +1,6% 0,88 -23,2%

Brent/ICE 59,86 58,92 +1,6% 0,94 -21,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.342,82 4.302,85 +0,9% 39,97 +63,9%

Silber 66,56 63,76 +4,4% 2,80 +120,8%

Platin 1.615,30 1.573,39 +2,7% 41,91 +79,7%

Kupfer 5,37 5,29 +1,5% 0,08 +30,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 13:50 ET (18:50 GMT)