MÄRKTE ASIEN/Aufwärts - Zinserhöhung in Japan schon eingepreist

DOW JONES--Freundlich haben sich die Aktienmärkte in Ostasien am Freitag aus einer sonst überwiegend schwachen Börsenwoche verabschiedet. Dazu trugen gute Vorgaben der Wall Street bei, während zugleich die Zinserhöhung der japanischen Notenbank wie erwartet kam und ausfiel, und deswegen kaum noch eine Rolle spielte für die Kursfindung. Die Zentralbank erhöhte - wie schon seit geraumer Zeit avisiert - den Leitzins von 0,50 auf 0,75 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit 1995.

Marktteilnehmer sprachen von einer Erholung unter anderem der Technologiewerte, die im Wochenverlauf unter Druck gestanden hätten. Deren US-Pendants seien am Vortag gesucht gewesen, auch nachdem schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank am Leben gehalten hätten.

In Tokio ging es für den Nikkei-225 um 1,0 Prozent nach oben auf 49.507 Punkte. Der Kospi in Seoul legte um 0,7 Prozent zu, Shanghai gewann 0,4 Prozent, in Hongkong (Späthandel) ging es um 0,7 Prozent aufwärts. In Sydney stand am Ende des Tages ein Plus von 0,4 Prozent auf der Kurstafel.

Die japanische Notenbank erklärte, Spielraum für weitere Zinserhöhungen für den Fall zu haben, dass Wirtschaft und Inflation entsprechend ihren Prognosen anzögen. Am Berichtstag veröffentlichte japanische Verbraucherpreise zeigten für November in der Kernrate einen Anstieg im Jahresvergleich von 3,0 Prozent, was deutlich über dem Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent liegt. Ökonomen hatten den Wert so auch prognostiziert.

Der Yen zeigte sich von der Zinserhöhung und der intakten Zinserhöhungsperspektive unbeeindruckt und gab sogar leicht nach. Der Dollar kostete zuletzt 156,05 Yen. Marktteilnehmer erklärten das damit, dass die Notenbank zum einen nur langsam auf die sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen reagiere und zum anderen keinen Zeitplan für weitere Zinserhöhungen habe. Die Glaubwürdigkeit der Währungshüter werde zunehmend in Frage gestellt, weil die Inflation das vierte Jahr in Folge über dem Ziel von 2 Prozent bleiben dürfte, so Analyst Sam Jochim von EFG Asset Management.

Die Analysten von Julius Bär sehen derweil die Aussichten für den japanischen Aktienmarkt positiv. Ein breit angelegtes und robustes Gewinnwachstum stütze die kurzfristige Entwicklung, während zugleich Unternehmensreformen für längerfristigen Rückenwind sorgten. Weil der neue japanische Haushalt mit parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet worden sei und die neue Regierung hohe Zustimmungswerte habe, sei ausserdem eine grössere Sicherheit bei der Umsetzung wichtiger politischer Massnahmen zu erwarten. Die diplomatischen Spannungen mit China bedeuteten allerdings Gegenwind für Tourismus- und konsumbezogene Aktien.

Unter den Einzelwerten ging es für die Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Tokyo Electron in Tokio um 2,1 bzw. 1,1 bzw. 2,9 Prozent nach oben. Softbank Group schnellten um 6,1 Prozent nach oben. In Hongkong gewannen SMIC 0,8 Prozent.

Mazda verteuerten sich um 4 Prozent, gestützt von einer Hochstufgung auf "Outperform" durch die Analysten von SMBC Nikko Securities. Die Aussichten auf eine Gewinnerholung erschienen dank erneuerter Lieferkapazitäten und eines Schubs durch neue Modelle, hauptsächlich in den USA, besser, so die Experten.

In Sydney gewannen Bapcor 2,4 Prozent, nachdem der Autoteilehändler mit seinen Kreditgebern eine vorübergehende Erhöhung seiner Verschuldungsgrenze ausgehandelt hat.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.621,40 +0,4% +5,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 49.507,21 +1,0% +24,1% 07:00

Kospi (Seoul) 4.020,55 +0,7% +67,6% 07:30

Shanghai-Comp. 3.890,45 +0,4% +15,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.682,20 +0,7% +26,8% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:20 % YTD

EUR/USD 1,1715 -0,1 1,1725 1,1747 +13,4%

EUR/JPY 182,93 0,3 182,40 183,17 +12,2%

EUR/GBP 0,8757 -0,1 0,8762 0,8783 +6,1%

GBP/USD 1,3378 -0,0 1,3381 1,3375 +6,9%

USD/JPY 156,15 0,4 155,57 155,93 -1,1%

USD/KRW 1.478,72 0,2 1.476,15 1.479,05 -0,0%

USD/CNY 7,0576 0,0 7,0562 7,0573 -2,0%

USD/CNH 7,0351 0,0 7,0342 7,0359 -4,0%

USD/HKD 7,7815 0,0 7,7811 7,7793 +0,1%

AUD/USD 0,6607 -0,1 0,6611 0,6609 +6,7%

NZD/USD 0,5760 -0,2 0,5772 0,5764 +3,1%

BTC/USD 87.921,60 2,8 85.517,65 86.775,60 -8,9%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,85 56,15 -0,5% -0,30 -23,2%

Brent/ICE 59,67 59,82 -0,3% -0,15 -20,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.324,41 4.327,86 -0,1% -3,46 +65,4%

Silber 65,85 65,495 +0,5% +0,35 +129,4%

Platin 1.658,86 1.639,25 +1,2% +19,61 +85,4%

Kupfer 5,41 5,38 +0,6% +0,03 +31,7%

