Liberty Energy Aktie 35755089 / US53115L1044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
17.10.2025 03:23:08
Liberty Energy Inc. Q3 Earnings Summary
Liberty Energy
9.54 CHF -4.94%
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Liberty Energy Inc. (LBRT):
Earnings: $43.06 million in Q3 vs. $73.80 million in the same period last year. EPS: $0.26 in Q3 vs. $0.44 in the same period last year. Excluding items, Liberty Energy Inc. reported adjusted earnings of -$9.54 million or -$0.06 per share for the period.
Revenue: $947.40 million in Q3 vs. $1.138 billion in the same period last year.
Nachrichten zu Liberty Energy
|
15.10.25
|Ausblick: Liberty Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Liberty Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: Liberty Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.07.25
|Erste Schätzungen: Liberty Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)