Leonteq Aktie News: Leonteq büsst am Donnerstagmittag ein

Die Leonteq-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 16,82 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'821 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Leonteq-Aktie ging bis auf 16,68 CHF. Bei 17,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'985 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.08.2024 bei 28,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (13,64 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 18,91 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,900 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

In der Leonteq-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,37 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

