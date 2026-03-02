Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.03.2026

Leonteq-Aktie zweistellig im Plus: Raiffeisen verkauft Grossteil der Beteiligung - Grosseinstieg von Rainer-Marc Frey

Die Leonteq-Grossaktionärin Raiffeisen verkauft den Grossteil ihrer Beteiligung an dem Derivate-Spezialisten. Rainer-Marc Frey baut seinen Anteil am Derivate-Spezialist unterdessen deutlich aus.

Leonteq
13.88 EUR 11.40%
Kaufen Verkaufen
Beide Unternehmen bleiben derweil mindestens bis 2030 Kooperationspartner.

Raiffeisen Schweiz verkauft einen Leonteq-Anteil von 22,7 Prozent an H21 Macro Limited und vier private Investoren, wie aus einer Mitteilung von Leonteq vom Montag hervorgeht. 16,2 Prozent gehen an H21 Macro Limited, die restlichen 6,5 Prozent an die privaten Investoren. Nach dem Verkauf hält Raiffeisen damit noch einen Anteil von 7,0 Prozent an Leonteq.

Der Deal unterliege den üblichen Genehmigungen durch die zuständigen Aufsichtsbehörden und soll spätestens im dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein, heisst es. Der wirtschaftliche Berechtigte von H21 Macro Limited ist Rainer-Marc Frey, der per Ende 2025 bereits 7,1 an Leonteq hielt.

Bewältigung von Altlasten

Mit diesen Transaktionen beende Raiffeisen Schweiz ihre Rolle als Ankeraktionärin und fokussiere sich auf die operative Zusammenarbeit mit Leonteq, heisst es in einer separaten Mitteilung von Raiffeisen. Der Kooperationsvertrag mit Leonteq sei entsprechend nicht betroffen und laufe weiterhin bis im März 2030.

"Diese Transaktion bestätigt, dass professionelle Investoren einen klaren Wert in Leonteq sehen", liess sich Verwaltungsratspräsident Christopher Chambers in der Leonteq-Mitteilung zitieren. Es sei auch eine Anerkennung der Fortschritte bei der Bewältigung von Altlasten.

Leonteq Securities gehört laut Finma zu "Banken"

Nach dem Übergang zum neuen regulatorischen Regime hat die Finanzmarktaufsicht Finma nun auch bestätigt, dass die Leonteq Securities AG - die wichtigste operative Tochtergesellschaft - als bankenäquivalente Gegenpartei qualifiziere. Dies bedeutet, dass Hedging-Gegenparteien und White-Labelling-Partner ihr Gegenparteirisiko gegenüber Leonteq entsprechend der für Banken geltenden Behandlung gewichten können und nicht wie für andere Unternehmen als Gegenparteien höhere Risikogewichtungsaufschläge anfallen.

Man sei "auf dem richtigen Weg", sagte Leonteq-CEO Christian Spieler. "Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Erträge zu steigern und unsere Guidance für 2026 sowie unsere Mittelfristziele zu erreichen."

Leonteq-Aktien durch Grosseinstieg von Rainer-Marc Frey beflügelt

Die Aktien von Leonteq springen zweistellig in die Höhe, nachdem sich Raiffeisen Schweiz als Ankeraktionär zurückzieht und Rainer-Marc Frey seinen Anteil am Derivate-Spezialist deutlich ausbaut. Laut Marktstimmen könnte der neue Ankeraktionär neue Impulse liefern.

Leonteq gewinnen am Montag an der SIX zeitweise 12,0 Prozent auf 12,74 Franken - in einem insgesamt deutlich schwächeren Gesamtmarkt. Die Aktie hat seit Jahren einen schweren Stand. Nachdem sich der Kurs 2025 weitere um weitere 30 Prozent verbilligt hat, steht er seit Anfang 2026 auch nach dem Sprung am Montag weiterhin 7 Prozent im Minus.

Octavian kann dem neuen Ankeraktionär etwas Gutes abgewinnen: "Wir erwarten zwar keine wesentliche Änderung der aktuellen Strategie, betrachten es jedoch als positives Zeichen, dass der neue Hauptaktionär von Leonteq ein Branchenspezialist ist", heisst es in einem Kommentar.

Die ZKB ist derweil überrascht, dass die Bankengruppe Raiffeisen nun gleich über 20 Prozent ihres Anteils abgibt. Es sei schwierig abzuschätzen, welche Auswirkungen das auf den bereits gebeutelten Aktienkurs haben werde. Die erneute Unsicherheit, die durch die Verschiebung der Anteilsverhältnisse entsteht, dürfte sich eher negativ auf das Sentiment auswirken.

Allerdings sei Raiffeisen seit Längerem nicht mehr besonders engagiert gewesen, so der ZKB-Analyst weiter. Das habe sich unter anderem im Rückzug aus dem Verwaltungsrat, der Ablehnung wichtiger Traktanden an der GV und der Forderung nach einer überhöhten Dividende gezeigt. "Daher könnte ein neuer Ankeraktionär neue Impulse geben."

Zürich (awp)

