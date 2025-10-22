Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.1%  SPI 17’351 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’151 -0.7%  Euro 0.9240 0.0%  EStoxx50 5’639 -0.8%  Gold 4’096 -0.7%  Bitcoin 85’051 -1.7%  Dollar 0.7958 0.0%  Öl 64.0 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
IBM-Aktie fällt trotzdem kräftig: IBM überzeugt mit Gewinn- und Umsatzplus
SAP-Aktie fällt: SAP setzt in Q3 weniger um
Tesla-Aktie gibt nach: Musk-Konzern kann Gewinne in Q3 nicht steigern
Suche...
Plus500 Depot

LendingClub Aktie 48754375 / US52603A2087

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 23:16:00

LendingClub Corporation Bottom Line Climbs In Q3

LendingClub
14.94 EUR 3.89%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - LendingClub Corporation (LC) revealed a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $44.27 million, or $0.37 per share. This compares with $14.45 million, or $0.13 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 31.9% to $266.23 million from $201.88 million last year.

LendingClub Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $44.27 Mln. vs. $14.45 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.13 last year. -Revenue: $266.23 Mln vs. $201.88 Mln last year.