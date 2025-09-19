Lamda Development SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lamda Development SA hat am 17.09.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.110 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Lamda Development SA im vergangenen Quartal 204.8 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 95.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lamda Development SA 104.7 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch