16.10.2025 22:36:21
Lagardère Publishing Reports Q3 Revenue Growth
(RTTNews) - Lagardere publishing of Lagardere SA (MMB.PA) Thursday announced revenue growth for the third quarter.
For the first nine months of the year, revenue reached 2,160 million euros, compared with 2,075 million euros last year.
Growth was driven by strong performances across all regions, particularly in France, where sales rose 10 percent amid market contraction.
The U.S. market saw a 6 percent rise, boosted by the Sterling Publishing acquisition. For the first nine months of 2025, Lagardère Publishing's revenue totaled 2,160 million euros, an increase of 4.1 percent from 2,074 million euros.
MMB.PA closed Thursday's trading at 18.74 euros up 0.04 euros or 0.21 percent on the Paris stock Exchange.
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
