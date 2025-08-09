|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Wochenperformance
|
09.08.2025 03:21:58
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Bossard am 08.08.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24’162.86
|-0.12%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht wenig verändert ins Wochenende -- DAX schliesst stabil -- US-Börsen letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei kräftig im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Freitag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich nahezu unbewegt. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils deutlich an. An den Börsen in Asien dominierten am Freitag die Verkäufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}