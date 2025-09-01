|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euphorie am Markt
|
01.09.2025 12:31:00
Kursrally bei Cambricon Technologies-Aktie - Konkurrenz für NVIDIA aus China wächst
Der chinesische Chip-Hersteller Cambricon Technologies überzeugte jüngst mit starken Zahlen. Die Euphorie um den NVIDIA-Konkurrenten macht sich auch am Aktienmarkt bemerkbar.
• Unternehmen verzeichnet Rekordgewinn im zweiten Quartal
• Vorstand warnt trotz Erfolgs vor Überbewertung und US-Sanktionsrisiken
Der chinesische KI-Chiphersteller und NVIDIA-Konkurrent Cambricon Technologies hat in einer spektakulären Entwicklung zeitweise den traditionellen Marktführer Kweichow Moutai als wertvollste chinesische Aktie abgelöst. Während die Aktie im August kräftig zulegte, warnt das Management selbst vor Spekulationsrisiken und Überbewertung.
Technologieriese verdrängt traditionellen Marktführer
Mit einem Schlusskurs von 1'587 Yuan hat Cambricon Technologies vergangenen Donnerstag an der Börse in Shanghai zeitweise den traditionsreichen Spirituosenhersteller Kweichow Moutai als teuerste chinesische Aktie entthront. Wie die EBC berichtet, markierte dieser Führungswechsel einen symbolträchtigen Wandel in Chinas Wirtschaftsgefüge - weg von traditionellen Prestigebranchen hin zu Technologie und künstlicher Intelligenz. Der KI-Chiphersteller ist damit zwischenzeitlich zum neuen "König" des chinesischen Aktienmarkts aufgestiegen - auch wenn der Kurs zum Handelsende am Montag mit 1.448,39 Yuan bereits wieder unter jenem von Kweichow Moutai (1'476,10 Yuan) lag. Seit Jahresbeginn legte die Aktie bereits um rund 120 Prozent zu.
Rekordgewinne befeuern Kursrally
Die bemerkenswerte Performance wird durch aussergewöhnliche Geschäftszahlen gestützt. Laut Dow Jones Newswires verzeichnete Cambricon im ersten Halbjahr 2025 einen Nettogewinn in Höhe von 1,04 Milliarden Yuan. Der Umsatz erreichte 2,88 Milliarden Yuan, was einer Steigerung um das 44-fache im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Erfolge werden hauptsächlich durch das boomende Geschäft mit KI-Chips und Kooperationen mit Internetplattformen sowie Anbietern grosser KI-Modelle getrieben.
Staatliche Unterstützung als Wachstumsmotor
Ein wesentlicher Treiber für die Erfolgsgeschichte sind neue staatliche Richtlinien für "AI Plus", die Investitionen in heimische KI-Hardware gezielt fördern. Wie Yicai Global berichtet, profitiert Cambricon direkt von dieser politischen Unterstützung, die Teil von Chinas Strategie ist, technologische Unabhängigkeit zu erreichen. Die Regierung drängt auf den Einsatz lokaler KI-Technologien, was die Nachfrage nach Cambricons Produkten stark ankurbelt. Diese politische Rückendeckung verleiht dem Unternehmen einen signifikanten Wettbewerbsvorteil auf dem heimischen Markt.
Management warnt vor Überhitzungsrisiken
Bemerkenswert ist, dass ausgerechnet die Unternehmensführung selbst vor Überbewertung und Spekulationsrisiken warnt. Wie die South China Morning Post berichtet, äusserte der Vorstand Bedenken, dass sich der rapide Kursanstieg langfristig nicht mit den Fundamentaldaten decken könne. Das Unternehmen sieht für Anleger "erhebliche Risiken" und verweist auf geopolitische Herausforderungen: Cambricon und einige Tochterfirmen stehen auf der US-Entity-Liste, was Exportrestriktionen und potenzielle Lieferkettenprobleme mit sich bringt. Diese Faktoren könnten die zukünftige Geschäftsentwicklung und Gewinnstabilität erheblich beeinträchtigen.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
12:20
|NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030 (finanzen.ch)
|
12:19
|Tesla-Aktie zurück bei den Favoriten: Hedgefonds setzen neben NVIDIA wieder auf Musk-Konzern (finanzen.ch)
|
11:00
|NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025 (finanzen.ch)
|
10:43
|Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
30.08.25
|DeepSeek entscheidet sich wieder für NVIDIA-Chips - Huawei-Kombi ohne Erfolg (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI verhalten freundlich -- DAX legt zu -- Märkte in Fernost schliessen uneins - Nikkei fällt
Zum Start in die neue Börsenwoche zeigt sich der heimische Aktienmarkt etwas fester, während auch der deutsche Leitindex zulegen kann. Die asiatischen Aktienmärkten tendierten derweil am Montag in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}