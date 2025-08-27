Kühne+Nagel-Aktie im Plus: Partnerschaft mit MTU Maintenance Lease Service erweitert

Konkret geht es um agilere Lieferkettenlösungen für die Luftfahrtindustrie.

Das Fullfillment-Center von MLS liege an strategisch günstiger Lage und unterstütze die Materialversorgung in der Region, teilte Kühne+Nagel am Mittwoch mit. Es unterstütze die anderen Zentren in den Niederlanden und den USA und sichere damit den schnellen Zugriff auf wichtige Komponenten.

Diese Partnerschaft untermauere zudem das anhaltende Engagement von Kühne+Nagel für den Luft- und Raumfahrtsektor.

Die Kühne+Nagel-Aktie legt an der SIX zeitweise 0,51 Prozent auf 167,95 Franken zu.

