03.02.2026 20:27:13

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gewinnt am Dienstagabend an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 100,17 USD zu.

Kimberly-Clark
77.53 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 100,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'880 Punkten notiert. Die Kimberly-Clark-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,54 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 962'155 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Bei 96,27 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,89 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2025 mit 5,04 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,21 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 27.01.2026. Das EPS wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,34 USD je Aktie verdient. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.08 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -17,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 28.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

