KI-Partnerschaft im Fokus: Berenberg-Analystin traut COSMO Pharmaceuticals-Aktie deutliches Kursplus zu

• COSMO erweitert KI-Partnerschaft mit Medtronic• Erfolg mit GI Genius im Rahmen der Zusammenarbeit• Berenberg hebt Kursziel für COSMO Pharmaceuticals an

COSMO Pharmaceuticals erweitert Partnerschaft mit Medtronic

Mit dem intelligenten Endoskopiemodul GI Genius nutzt COSMO Pharmaceuticals bereits künstliche Intelligenz im Bereich der Medizinprodukte. Im Dezember verkündete COSMO Pharmaceuticals, dass seine Tochtergesellschaft COSMO Intelligent Medical Devices (COSMO IMD) ihre Partnerschaft mit Medtronic, einem weltweiten Marktführer in Gesundheitstechnologie, erweitern wird. Nach dem Erfolg mit GI Genius will COSMO Pharmaceuticals im Rahmen dieser KI-Partnerschaft weitere Innovationen entwickeln und für Fortschritt im Gesundheitswesen sorgen. Im Zuge ihrer Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen die Endoskopie "revolutionieren", wie es in der Pressemitteilung zur Ankündigung der Erweiterung der Partnerschaft heisst. Die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz solle genutzt werden, um die Patientenergebnisse zu verbessern.

"Der Fokus der Zusammenarbeit auf innovativen und skalierbaren KI-Plattformen wie AI Access™, das darauf ausgelegt ist, mehrere KI-Anwendungen von Drittanbietern zu hosten, um schnellere Innovationen und eine Rationalisierung des KI-Entwicklungsprozesses für alle medizinischen KI-Anwendungen zu ermöglichen, ist ein Beispiel für einen innovativen Ansatz im Gesundheitswesen und ermöglicht ein breiteres Spektrum an diagnostischen Instrumenten und Behandlungsmöglichkeiten", heisst es weiter.

Alessandro Della Chà, CEO von COSMO Pharmaceuticals, glaubt, dass die Zusammenarbeit "einen erheblichen Mehrwert schaffen und einen grossen Schritt" auf dem Weg des Unternehmens "zur Innovation im Gesundheitswesen darstellen" wird. Laut Mauro Severino Ajani, nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender von COSMO Pharmaceuticals, sei dies "erst der Anfang einer bemerkenswerten Reise".

Im Rahmen der Vereinbarung erhält COSMO von Medtronic eine Vorauszahlung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und eine zweistellige Lizenzgebühr auf den Nettoumsatz, die den Marktstandards entspricht. Weitere 100 Millionen US-Dollar könnte COSMO an potenziellen Meilensteinzahlungen erhalten. COSMO Pharmaceuticals bleibt weiterhin exklusiver Hersteller und Medtronic behält die exklusiven, weltweiten Vermarktungsrechte.

Berenberg schraubt Ziel für COSMO Pharmaceuticals-Aktie hoch

Im vergangenen Jahr verlor die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an der SIX zwar fast 17 Prozent an Wert, von ihrem 52-Wochen-Tief im vergangenen Oktober bei 33,70 Franken konnte sich die COSMO-Aktie jedoch wieder deutlich erholen und notierte zum Jahresende 2023 bei 50,90 Franken. Mit dazu beigetragen haben dürfte auch die erweiterte Vereinbarung mit Medtronic. Allein seit der Ankündigung konnte die COSMO Pharmaceuticals-Aktie bis zum Jahresende 2023 um fast 16 Prozent zulegen.

Bei Berenberg zeigt man sich angesichts der angekündigten Erweiterung der Zusammenarbeit mit Medtronic im Bereich KI-gesteuerter Behandlung zuversichtlich für COSMO Pharmaceuticals, wie cash.ch berichtet. Infolge der Ankündigung hat Berenberg-Analystin Laura Hindley ihre Prognosen für COSMO angepasst. Anfang Januar bestätigte sie ihre Kaufempfehlung für die COSMO Pharmaceuticals-Aktie und hob das Kursziel von 68 auf 79 Franken an. Die Berenberg-Analystin traut dem Papier beim aktuellen Stand von 56,20 Franken (Schlusskurs vom 05.01.2024) also ein Kursplus von rund 41 Prozent zu - und das nicht zuletzt wegen der KI-Partnerschaft mit Medtronic.

Redaktion finanzen.ch

