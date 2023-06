KI-Euphorie: Diesem Sektor wendet sich ARK Invest-Chefin Cathie Wood jetzt zu

• NVIDIA begeistert mit Zahlenvorlage• Cathie Wood hat NVIDIA-Kurssprung weitgehend verpasst• Fokus auf Software-Aktien

KI-Trend an der Börse

Chatsbots wie ChatGPT haben an der Börse einen neuen Trend um künstliche Intelligenzen (KI) ausgelöst. Nicht nur findet die Microsoft-Beteiligung immer mehr Anwendung im öffentlichen Leben, auch an Konkurrenzprodukten mangelt es nicht - darunter Googles Bard und Baidus Ernie Bot. Einer der grossen Profiteure des KI-Booms ist der US-amerikanische Chipkonzern NVIDIA. Das Unternehmen arbeitet nicht nur selbst an KI-Lösungen, sondern stellt seine leistungsstarken Chips auch anderen Anbietern zur Verfügung. Im Rahmen der Zahlenvorlage zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Mai betonte CEO Jensen Huang die Wichtigkeit von KI-Anwendungen für NVIDIAs Tagesgeschäft.

Cathie Wood kann an NVIDIA-Hype nur bedingt partizipieren

Besonders die zuversichtliche Umsatzprognose des Chip-Giganten sorgte dafür, dass die NVIDIA-Aktie in die Höhe schoss, was zahlreiche Investoren gefreut haben dürfte. Das Nachsehen hatte jedoch ARK Invest-Chefin Cathie Wood, die die Beteiligung an NVIDIA seit Herbst 2022 immer weiter reduziert hatte. Im ARK Innovation ETF sind die Anteile mittlerweile gar nicht mehr vorhanden. In einigen anderen ARK-Fonds sind die NVIDIA-Papiere jedoch nach wie vor enthalten, wenn auch in reduziertem Umfang. Im ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF befinden sich noch 82.396 Aktien, im ARK Next Generation Internet ETF 48.690 Stück, im ARK Genomic Revolution ETF sind es noch 139.592 Papiere, während im ARK Fintech Innovation ETF 32.580 Titel übrig sind (Stand vom 6. Juni 2023). Auf die Frage hin, warum Woods Investmentgesellschaft zahlreiche NVIDIA-Aktien abstosse, entgegnete die Investorin im Februar via "CNBC": "Das hat mit der Bewertung zu tun." Vom jüngsten Kursanstieg der NVIDIA-Aktie konnte die Starinvestorin damit aber nur bedingt profitieren.

Nächster KI-Profiteur: Software-Aktien

Stattdessen setzt die Unternehmerin nun auf ein anderes Pferd, wie sie kürzlich gegenüber "Bloomberg" erklärte. So wolle man sich vermehrt auf Anbieter von Software-Lösungen konzentrieren, die im KI-Markt ebenfalls stark performen könnten. "Wir sehen uns die Softwareanbieter an, die genau da sind, wo NVIDIA war, als wir es gekauft haben", so die ARK-Chefin gegenüber der Nachrichtenagentur. ARK Invest verfolge das Marktgeschehen und sei bereits "auf die nächste Sache aus".

UiPath-Aktie, Twilio-Aktie und Teladoc-Aktie im Blick

Diese "nächste Sache" hat Wood ausserdem bereits identifiziert, wie sie weiter erklärte. Konkret hofft Wood auf die Aktien UiPath, Twilio und Teladoc. UiPath bietet ein Tool zum Erstellen von automatisierten Abläufen an, Twilio entwickelt eine Cloud-Kommunikationsplattform und Teladoc ermöglicht ärztliche Beratungsgespräche via Smartphone. "Für jeden US-Dollar an Hardware, den NVIDIA verkauft, werden Softwareanbieter, SaaS-Anbieter 8 US-Dollar an Einnahmen generieren", zeigte sich die Investorin im Interview mit Bloomberg sicher. Alle drei Aktien sind in Woods ARK-ETFs abgebildet.

Auch Tesla-Aktie profitiert von KI-Trend

Aber auch die Aktie des US-Autobauers Tesla dürfte nach Ansicht der Marktkennerin zu den KI-Gewinnern zählen. So soll der Kurs der Tesla-Aktie an der NASDAQ bis 2027 auf 2'000 US-Dollar klettern, wie Wood prognostizierte. Als Begründung für das starke Aufwärtspotenzial nannte die Investorin die Autopilot-Technologie des Musk-Konzerns, die zukünftig vollständig autonomes Fahren mit Tesla-Fahrzeugen ermöglichen soll. Wenn dieser Schritt erst erreicht ist, könnte das Unternehmen ganze Taxi-Flotten anbieten, die sich selbstständig auf den Strassen bewegen. "Wir glauben, dass autonome Taxiplattformen bis 2038 weltweit einen Umsatz von 10 Billionen US-Dollar erwirtschaften werden", führte Wood ihr Kursziel aus. "Viele Leute denken, Tesla sei eine Autoaktie. Wir nicht, wir glauben, es ist viel mehr als das."

Redaktion finanzen.ch