KI: Bald lüftet sich der Schleier

KI-Investitionen auf dem Prüfstand

Die jüngsten Kursverluste bei US-Technologieaktien zeigen, wie gross die Unsicherheit rund um die Wachstumsaussichten der Anbieter von künstlicher Intelligenz (KI) derzeit ist. KI prägt zwar zunehmend Unternehmensprozesse, Forschung und Gesellschaft, doch ob sich die immensen Investitionen in Rechenzentren dereinst lohnen und die hohen Aktienbewertungen der KI-Anbieter gerechtfertigt sind, bleibt weiterhin unklar. Der bevorstehende Börsengang von Anthropic dürfte zeigen, ob die Kursniveaus fundamental gerechtfertigt sind.

Anthropic im Fokus der Anleger

Der Umsatz von Anthropic ist 2026 massiv gestiegen. Gleichzeitig ist das Unternehmen enorme Verpflichtungen für zukünftige Rechenkapazität eingegangen. Ausserdem können Kundinnen und Kunden in der aktuellen Abo-Struktur recht einfach zur Konkurrenz wechseln. Ob Anthropic an der Börse ein lukratives Investment ist, bleibt umstritten. Wie sich solche Zweifel auswirken können, zeigen die Kursentwicklungen anderer KI-Anbieter: Die Aktien von SpaceX haben seit dem Börsengang im Juni stark geschwankt und notierten zuletzt deutlich unter dem Ausgabepreis. Auch die Anleihen des Rechenzentren-Dienstleisters Coreweave wurden jüngst stark abverkauft.

Robustes Wachstum trotz Unsicherheiten

Die Konjunktur erweist sich trotz der erhöhten Energiepreise und der Unsicherheit im Nahen Osten als resilient. Das Wirtschaftswachstum hat sowohl in den USA als auch in der Eurozone positiv überrascht. Während die USA Anzeichen für anhaltende Dynamik vermelden und der Konsum robust bleibt, dürfte die Eurozone ihren Wachstumshöhepunkt bereits erreicht haben. In der Schweiz bleiben die Wachstumsaussichten dagegen stark.

Vorsichtiger Optimismus für die Märkte

An den Aktienmärkten sorgen die hohen Zinsen und die Unsicherheit über die Rentabilität von KI-Investitionen derzeit für Gegenwind. Die Gewinnaussichten sind jedoch weiterhin gut und sprechen mittelfristig für leicht steigende Kurse. Angesichts der verstärkten Risiken im Nahen Osten, der französischen Staatsfinanzen und der Energiepreise positioniert sich die SZKB etwas defensiver: Neu bevorzugt sie den britischen Aktienmarkt gegenüber der Eurozone. Insgesamt rechnet die Bank dennoch damit, dass das Anlagejahr 2026 mit erfreulichen Wertzuwächsen schliesst.

Biographie: Thomas Rühl übernimmt seit August 2022 die Rolle des Chief Investment Officer sowie die Leitung des Research-Teams der SZKB. Zuvor war er bei Credit Suisse tätig sowie bei BAK Economics und der Schweizerischen Bankiervereinigung. Thomas Rühl verfügt über ein Volkswirtschaftsstudium der Universität Zürich und einen Executive Master of Business Administration des IMD in Lausanne.

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