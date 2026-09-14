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360° Finanzen 14.09.2026 10:31:37

Kryptobörsen vor der institutionellen Reifeprüfung

Kolumne

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Mit der zunehmenden Tokenisierung traditioneller Finanzprodukte steigen auch die Anforderungen institutioneller Investoren an Kryptobörsen. Entscheidend sind nicht möglichst viele Produkte, sondern belastbare Liquidität, sichere Verwahrung, stabile Infrastruktur und klare regulatorische Rahmenbedingungen.

Lange drehte sich die Debatte über institutionelle Investoren im Kryptomarkt vor allem um eine Frage: Werden Vermögensverwalter, Hedgefonds und Handelsunternehmen Bitcoin kaufen, mit Krypto-Derivaten handeln oder digitale Vermögenswerte in ihre Portfolios aufnehmen?

Diese Frage verliert allerdings an Bedeutung. Institutionelle Marktteilnehmer sind längst im digitalen Finanzmarkt angekommen. Entscheidend ist heute vielmehr, ob die Infrastruktur rund um digitale Vermögenswerte ihren Anforderungen standhält.

Denn Institutionen orientieren sich nicht allein an Marktdynamik oder Handelsvolumen. Sie prüfen Ausführungsqualität, Verwahrung, rechtliche Schutzmechanismen, operative Resilienz und Gegenparteirisiken. Besonders relevant wird dies, wenn tokenisierte Aktien, ETFs, Staatsanleihen und andere traditionelle Finanzinstrumente auf blockchainbasierte Märkte treffen. Tokenisierung ist deshalb nicht nur eine technologische Entwicklung. Sie wird zunehmend zu einer Frage der Marktstruktur.

Liquidität zeigt sich unter Stress

Hohes Handelsvolumen ist nicht automatisch gleichbedeutend mit belastbarer Liquidität. Für institutionelle Investoren zählt, ob sich auch grosse Orders mit begrenztem Preiseinfluss und verlässlicher Preisstellung ausführen lassen. Der Kryptomarkt bleibt jedoch über Plattformen, Produkte und Rechtsräume hinweg fragmentiert. In ruhigen Marktphasen ist das oft kaum sichtbar. Bei starken Kursbewegungen können Orderbücher dünner werden, Spreads sich ausweiten und Preisunterschiede zwischen Handelsplätzen zunehmen.

Entscheidend ist deshalb weniger das durchschnittliche Handelsvolumen als die Frage, wie stabil eine Börse in volatilen Phasen funktioniert. Bei tokenisierten Aktien und ETFs kommt hinzu, wie eng sich der Preis eines Tokens am zugrunde liegenden Vermögenswert orientiert und wie Liquidität bereitgestellt wird, wenn der traditionelle Markt geschlossen ist. Auch Dividenden, Aktiensplits und andere Kapitalmassnahmen müssen zuverlässig abgebildet werden.

Infrastruktur wird zum Schlüsselfaktor

Für Market Maker, quantitative Fonds und Eigenhandelsunternehmen ist die Benutzeroberfläche einer Börse selten das wichtigste Kriterium. Entscheidend sind Konnektivität, Automatisierung und operative Zuverlässigkeit. Dazu gehören leistungsfähige APIs, hochwertige Marktdaten, stabile Latenzen, belastbare Sicherheitskontrollen und die Integration in bestehende Systeme für Handelsausführung, Treasury, Compliance und Risikomanagement.

Hinzu kommt die Besonderheit des Kryptomarktes: Er läuft rund um die Uhr. Positionen, Sicherheiten und Risiken müssen deshalb kontinuierlich überwacht werden können. Plattformen, die diese Kontrolle nicht gewährleisten, dürften für professionelle institutionelle Marktteilnehmer nur begrenzt geeignet sein.

Verwahrung und Risikokontrollen bleiben zentral

Die Sicherheit von Kundenvermögen ist ein Kernpunkt institutioneller Due Diligence. Geprüft wird unter anderem, ob Kundengelder vom Unternehmensvermögen getrennt werden, transparente Aufzeichnungen bestehen und Auszahlungsprozesse klar geregelt sind. Ebenso wichtig ist, wer die Kontrolle über Vermögenswerte besitzt, wie kryptografische Schlüssel geschützt werden und welche Mechanismen bei finanziellen Schwierigkeiten oder Sicherheitsvorfällen greifen. Im Derivatehandel rücken zusätzlich Margin-Methoden, Regeln für Sicherheiten und Liquidationsverfahren in den Fokus. Bei tokenisierten Vermögenswerten kommen Emissionsstruktur, Abwicklung, Rückgaberechte sowie der Umgang mit Kapitalmassnahmen hinzu.

Institutionstauglichkeit entsteht deshalb nicht durch möglichst komplexe Produkte, sondern durch klare Regeln, erprobte Kontrollen und transparente Governance.

Regulierung erhöht die Anforderungen

Regulatorische Rahmenbedingungen werden Volatilität oder Gegenparteirisiken nicht beseitigen. Sie können jedoch für mehr Klarheit bei Offenlegungspflichten, Verantwortlichkeiten und dem Schutz von Kunden sorgen. Bei tokenisierten Wertpapieren und Fonds wird insbesondere das Zusammenspiel zwischen Krypto-Regulierung und bestehenden Finanzmarktregeln entscheidend. Das kann die Markteinführung neuer Produkte verlangsamen, zugleich aber die zugrunde liegende Marktstruktur robuster machen.

Unter bestimmten Adoptionsszenarien könnten tokenisierte Vermögenswerte langfristig rund zehn Prozent der globalen Finanzvermögen ausmachen. Ob es dazu kommt, hängt von rechtlicher Klarheit, institutioneller Nachfrage, ausreichender Liquidität und einer Infrastruktur ab, die auch in grossem Massstab zuverlässig funktioniert.

Höhere Standards für Kryptobörsen

Mit der stärkeren Verzahnung von Krypto- und traditionellen Finanzmärkten dürfte sich auch die Rolle von Kryptobörsen erweitern. Neben dem Spot-Handel können Verwahrung, Derivate, Sicherheitenmanagement und der Zugang zu tokenisierten Finanzprodukten stärker zusammenwachsen. Entscheidend bleibt jedoch, dass Unterschiede zwischen Anlageklassen, Rechtsräumen und regulatorischen Systemen klar erkennbar bleiben.

Für Institutionen zählt deshalb nicht, welche Plattform die meisten Produkte anbietet. Ausschlaggebend ist, ob sie auch in angespannten Marktphasen stabil funktioniert, sich in institutionelle Systeme integrieren lässt, Kundenvermögen schützt und transparente Governance-Strukturen bietet.

Die nächste Phase institutioneller Beteiligung am Kryptomarkt wird weniger durch neue Produkte entschieden als durch die Qualität der Infrastruktur dahinter.

Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschliesslich allgemeinen Informationszwecken und stellt weder eine Anlage-, Rechts- oder Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder digitalen Vermögenswerten dar. Die geäusserten Einschätzungen basieren auf aktuellen Marktbeobachtungen und können sich ändern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Digitale Vermögenswerte unterliegen hohen Wertschwankungen und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Leser sollten eigene unabhängige Recherchen durchführen und vor Anlageentscheidungen professionellen Rat

Zur Autorin: Gracy Chen

Gracy Chen ist CEO der Kryptowährungsbörse Bitget. Vor dieser Position sammelte sie 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Marketing und Investitionen und war eine der ersten Investoren von Bitkeep (heute bekannt als Bitget Wallet), Asiens führender dezentraler Wallet. Chen ist eine starke Verfechterin von mehr Vielfalt im Web3-Bereich und Delegierte der UN Women CSW-Konferenz. Sie hat einen Bachelor-Abschluss der National University of Singapore (NUS) und einen MBA-Abschluss des Massachusetts Institute of Technology (MIT).

In 360° Finanzen liefern Experten und Expertinnen jeden Monat klare Strategien für eine zukunftssichere Geldanlage. Sie analysieren die Märkte, ordnen ESG-Entwicklungen ein und geben praxisnahe Tipps zur optimalen Portfolioallokation und zum Vorsorgesparen.

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