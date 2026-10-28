Bitcoin: Absicherung gegen Staatsschulden und spekulative Risikoanlage zugleich

Die jüngste Kurserholung hat Aufmerksamkeit erregt, doch das Bild dahinter ist differenzierter als eine einfache, von Risikofreude getriebene Marktbewegung.

Strukturelle Überzeugung entsteht, aber selektiv

Der aktuelle Aufschwung geht auf zwei parallel wirkende Kräfte zurück: Ein risikofreudiges makroökonomisches Umfeld und kurzfristige Derivateaktivitäten dürften zur jüngsten Kursbewegung beigetragen haben. Gleichzeitig deuten On-Chain-Daten auf eine mögliche selektive Akkumulation durch grössere Halter hin: Neue Grossanleger erhöhen ihren Anteil am realisierten Kapital bei Einstandskursen nahe dem aktuellen Marktniveau. Das könnte ein bedeutsames Signal sein, zeigt aber noch keine breite Überzeugung über alle Käufergruppen hinweg.

Die ETF-Flüsse verdeutlichen dies. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Anfang der Woche Zuflüsse in dreistelliger Millionenhöhe, gefolgt von Nettoabflüssen von rund 600 Millionen USD am 22. Oktober. Seit Monatsanfang und seit Jahresbeginn sind die Zuflüsse insgesamt ungefähr ausgeglichen bis leicht positiv. Institutionelle Anleger scheinen auf dem aktuellen Kursniveau Positionen aufzubauen, aber mit Vorsicht.

Der Hebel leistet Arbeit, die die Spot-Nachfrage noch nicht übernommen hat

Der Anstieg des Open Interest fiel mit einer zunehmenden Aktivität bei gehebelten Derivaten zusammen und nicht mit Käufen am Spotmarkt. Erfahrungsgemäss fangen Spot-Käufer Kursrückgänge auf, indem sie das Angebot aufnehmen. Die aktuelle Bewegung legt jedoch nahe, dass der Hebel eine grössere Rolle spielen könnte. Die Funding Rates bleiben mit etwa 0.006 bis 0.008 Prozent pro Acht-Stunden-Intervall leicht positiv, was annualisiert rund 7 Prozent entspricht. Bei den untersuchten Kontrakten und Handelsplätzen stimmten die positiven Funding Rates mit einer moderaten Netto-Long-Tendenz überein. Die Werte lagen unter Niveaus, die einige Marktteilnehmer mit einer überfüllten Long-Positionierung in Verbindung bringen.

Neues Kapital ist noch nicht in grösserem Umfang eingetreten

Das Stablecoin-Angebot blieb in den vergangenen Wochen weitgehend unverändert bis leicht rückläufig. Die gesamte Marktkapitalisierung wird auf 288 bis 301 Milliarden USD geschätzt, bei begrenzter Netto-Emission. Dies deutet darauf hin, dass die aktuelle Rally weitgehend von bereits vorhandener Liquidität getragen sein könnte und nicht von einem substanziellen Zufluss frischen Kapitals. Die bestehende Stablecoin-Basis könnte künftigen Käufen Liquidität liefern, doch die ausgewerteten Daten zeigen noch keine klare, breit angelegte Umschichtung in Bitcoin.

Auch der Aufbau von Bitcoin-Beständen in Unternehmensbilanzen hat sich im dritten Quartal gegenüber den früheren Höchstständen deutlich verlangsamt. Selektive Käufe setzen sich fort, doch eine spürbare Neubelebung dürfte von besseren Finanzierungsbedingungen und weiteren wesentlichen Faktoren abhängen.

Der makroökonomische Zusammenhang wird immer schwerer zu übersehen

Die Korrelation von Bitcoin mit den Realrenditen 10-jähriger US-Staatsanleihen ist auf über 0.6 gestiegen. Da die US-Bundesschulden 40 Billionen US-Dollar übersteigen und die Realrenditen hoch bleiben, sind sowohl Bitcoin als auch die Realrenditen über mehrmonatige Zeiträume hinweg gemeinsam gestiegen. Die tägliche Kursentwicklung bleibt aufgrund kryptospezifischer Faktoren wie ETF-Flüssen, Liquidationen und Derivatepositionierung volatil. Der übergeordnete Trend deutet jedoch darauf hin, dass Bitcoin zunehmend auf Sorgen um die Staatsfinanzen, die Schuldentragfähigkeit und die langfristigen Folgen hoher Zinskosten reagiert.

Damit stellt sich die grundsätzlichere Frage, als was Bitcoin tatsächlich gehandelt wird. Einige Marktteilnehmer interpretieren Bitcoin zunehmend als Anlage mit potenzieller Relevanz für fiskalische oder staatliche Risiken, insbesondere in Phasen, in denen Bedenken zu Staatsverschuldung, fiskalischer Nachhaltigkeit oder Zinslasten in den Marktdiskussionen an Gewicht gewinnen. Gleichzeitig reagiert Bitcoin weiterhin sensibel auf die Stimmung an den Aktienmärkten, auf die Liquiditätsbedingungen und auf Zinserwartungen. Anhaltend hohe Realzinsen bleiben eine Belastung für risikobehaftete Anlagen.

Insgesamt befindet sich der Markt in einer Zwischenphase, in der strukturelle Narrative schneller reifen, als liquides Kapital eingesetzt wird. Ob sich die Erholung verbreitert, könnte vom Zusammenspiel von Spot-Nachfrage, Derivatepositionierung, institutionellen Flüssen und makroökonomischen Rahmenbedingungen abhängen. Solange diese Signale nicht klarer werden, dürften hebelgetriebenes Kursmomentum und sich wandelnde makroökonomische Erwartungen weiterhin zu kurzfristiger Volatilität beitragen.

Zum Autor

Ryan Lee ist der Chefanalyst bei Bitget Research. Er hat einen Masterabschluss in Physik und ist 2015 in die Kryptoindustrie eingestiegen. Seitdem hatte er führende Positionen als Senior Researcher bei Huobi, Bitmain und KuCoin inne. Seine Spezialgebiete sind DeFi, On-Chain-Datenanalyse und der Handel auf dem Sekundärmarkt. Zudem verfügt er über umfangreiche Erfahrung im Betrieb von Krypto-Börsen.

Über Bitget

Bitget ist eine 2018 gegründete Kryptobörse und ein Web3-Unternehmen. Mit über 100 Mio. Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget dazu verpflichtet, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Trading-Lösungen zu helfen, smarter zu traden, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zum Bitcoin-Preis, Ethereum-Preis und anderen Kryptowährungspreisen. Bitget Wallet, früher bekannt als BitKeep, ist eine erstklassige Multi-Chain-Krypto-Wallet, die eine Reihe von umfassenden Web3-Lösungen und Funktionen bietet, einschliesslich Wallet-Funktionalität, Token-Swap, NFT-Marktplatz, DApp-Browser und mehr. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z.B. als offizieller Krypto-Partner der spanischen Fussball-Liga LALIGA in den Märkten EASTERN, SEA und LATAM.

www.bitget.com

In 360° Finanzen liefern Experten und Expertinnen jeden Monat klare Strategien für eine zukunftssichere Geldanlage. Sie analysieren die Märkte, ordnen ESG-Entwicklungen ein und geben praxisnahe Tipps zur optimalen Portfolioallokation und zum Vorsorgesparen.