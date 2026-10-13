Zinsanstieg und neue KI-Phase bringen Bewegung in die Märkte

Insbesondere nach der starken Entwicklung der Halbleiterindustrie, die zu den direkten Profiteuren des KI-Booms zählt, stellt sich die Frage, ob nun eine grössere Korrektur bevorsteht. Reichmuth & Co rechnet kurzfristig mit mehr Schwankungen und einer gewissen Schwäche an den Aktienmärkten, bleibt mittelfristig aber zuversichtlich.

Zwischenwahlen: Kurzfristig unruhig, historisch positiv

Die US-Zwischenwahlen Anfang November dürften kurzfristig für höhere Schwankungen an den Märkten sorgen. Historisch entwickelte sich der US-Aktienmarkt nach den Zwischenwahlen jedoch ausgesprochen positiv: Seit 1950 erzielte der S&P 500 in allen 19 Fällen in den darauffolgenden zwölf Monaten eine positive Rendite, im Durchschnitt von 12.6 %.

Wichtiger als der konkrete Wahlausgang dürfte dabei die politische Machtverteilung sein. Eine geteilte Regierung begrenzt den Spielraum für grössere Gesetzesänderungen und wurde von den Märkten historisch eher positiv aufgenommen. Kurzfristig bleiben die Zwischenwahlen damit ein Unsicherheitsfaktor, mittelfristig dürften jedoch andere Einflussgrössen wie Zinsen, Unternehmensgewinne und Energiepreise stärker ins Gewicht fallen.

Entscheidend ist das Tempo des Zinsanstiegs

Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind zuletzt deutlich gestiegen. Im langfristigen Vergleich ist das heutige Zinsniveau allerdings weniger aussergewöhnlich, als es nach der langen Tiefzinsphase erscheinen mag. Über einen Zeitraum von 40 Jahren betrachtet, handelt es sich vielmehr um eine Normalisierung. Kritisch ist aber das Tempo des Zinsanstiegs. Schnelle Zinsbewegungen sind für die Finanzmärkte schwieriger zu verdauen.

Für die Zinsentwicklung zeichnen sich zwei wesentliche Treiber ab: Zum einen bleiben die Unternehmensgewinne stark. Sie führen über höhere Realzinsen auch zu höheren Zinsen insgesamt. Damit entsteht für die Aktienmärkte kurzfristig zusätzlicher Druck, ohne dass sich an der grundsätzlich soliden Gewinnentwicklung der Unternehmen etwas geändert hat.

Zum anderen hat die Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis steigen lassen. Dadurch nimmt der Inflationsdruck zu. Die beiden Entwicklungen sind zwar unterschiedlicher Natur, wirken derzeit aber in dieselbe Richtung und haben gemeinsam die Zinsen nach oben getrieben.

Der Ölpreis dürfte sich mittelfristig beruhigen. Die USA, der Iran, die Golfstaaten und China brauchen trotz unterschiedlicher Interessen einen funktionierenden Handel und die Strasse von Hormus. Sollte sich der Ölpreis wieder entspannen, würde damit auch der zusätzliche Inflationsdruck nachlassen. Das wiederum könnte den Druck auf die Zinsen reduzieren. Eine solche Entwicklung wäre sowohl für Obligationen als auch für Aktien positiv.

Der KI-Boom geht in die nächste Phase

Die jüngste Unsicherheit rund um künstliche Intelligenz ändert gemäss Reichmuth & Co nichts am strukturellen Trend. Der Zyklus geht vielmehr in eine nächste Phase, in der Anleger stärker unterscheiden müssen, welche Unternehmen tatsächlich profitieren.

Die grossen Technologieunternehmen investieren weiterhin kräftig in den Ausbau der notwendigen Infrastruktur. Davon profitieren die sogenannten KI-Enabler, also Halbleiter, Strom und Netze, Elektrotechnik sowie Rohstoffe. Neben den direkten Profiteuren rücken auch zunehmend die KI-Anwender in den Fokus. Bei Banken, Softwareunternehmen und Unternehmen aus der Biotechnologie wird entscheidend sein, welche Unternehmen durch den Einsatz von KI tatsächlich effizienter werden.

Gleichzeitig entstehen durch die Technologie auch neue Risiken. Gerade im Softwarebereich ist deshalb eine sorgfältige Titelauswahl entscheidend.

Diversifikation bleibt Teil der Positionierung

Technologische Revolutionen verlaufen nicht geradlinig. Auch bei einem intakten KI-Boom bleiben Rückschläge und stärkere Schwankungen möglich. Deshalb sind neben den direkten Profiteuren und erfolgreichen Anwendern auch Diversifikatoren weiterhin wichtig. Pharma- und Basiskonsumunternehmen können dazu beitragen, das Portfolio robuster aufzustellen. Energieunternehmen bieten zusätzlich Schutz, falls sich der Konflikt im Nahen Osten weiter verschärft.

Für die Positionierung bedeutet das: Reichmuth & Co bleibt bei den KI-Enablern investiert und nutzt Kursbewegungen für ein diszipliniertes Rebalancing. Bei den KI-Anwendern gewinnt die Titelauswahl an Bedeutung. Gleichzeitig sorgen Diversifikatoren für eine breitere Aufstellung des Portfolios. Kurzfristig ist mit mehr Schwankungen zu rechnen. Mittelfristig bleibt der Ausblick für Aktien positiv.

Zum Autor

Dr. Matthias Ramser ist Chief Investment Officer (CIO) von Reichmuth & Co Privatbankiers.

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