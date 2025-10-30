Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’274 -0.3%  SPI 17’024 -0.1%  Dow 47’926 0.6%  DAX 24’130 0.0%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’693 -0.2%  Gold 4’002 1.4%  Bitcoin 86’671 -1.6%  Dollar 0.8019 0.3%  Öl 64.5 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie: "Mad Max"-Funktion kehrt in Teslas Fahrassistenz zurück
EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Volkswagen (VW) vz-Analyse: Bernstein Research verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BASF-Analyse: Bernstein Research stuft BASF-Aktie mit Outperform ein
Suche...
200.- Saxo-Deal
Inselgesellschaft 30.10.2025 15:32:00

Kaleon-Aktie soll noch in diesem Jahr an der Börse starten

Kaleon-Aktie soll noch in diesem Jahr an der Börse starten

Die italienische Adelsfamilie Borromeo bringt ihre Gesellschaft Kaleon, der sechs historische Stätten am Lago Maggiore gehören, an die Börse.

Der Börsengang soll noch vor Jahresende sowohl in Mailand als auch an der Euronext Growth in Paris erfolgen.

Zu Kaleons Besitz zählen unter anderem die berühmten Inseln Isola Bella und Isola Madre. Sie sind zwei der bekanntesten Touristenattraktionen Norditaliens.

Mit einer Bewertung von mindestens 60 Millionen Euro gilt das Listing bereits jetzt als grösster Börsengang des Jahres 2025 in Italien. Das Unternehmen will zudem 50 Prozent des Gewinns als Dividende ausschütten.

Anlegern sollen 30 bis 35 Prozent der Unternehmensanteile angeboten werden. Bei einer Platzierung am oberen Ende dieser Spanne könnte Kaleon später in das Mailänder Börsensegment für wachstumsstarke Mittelständler ("Star") aufgenommen werden.

Kaleon erzielte 2024 einen Umsatz von 21,7 Millionen Euro, einen operativen Gewinn (EBITDA) von 5,5 Millionen Euro und über 2 Millionen Euro Reingewinn. In den ersten neun Monaten 2025 stieg der Umsatz um gut zehn Prozent auf 21,2 Millionen Euro.

Schweiz im Visier

Verwaltungsratspräsident Vitaliano Borromeo erklärte, man habe sich für Mailand aus nationalem Stolz entschieden und für Paris, weil dort die Wertschätzung für Luxus und Kultur ähnlich stark sei wie in Italien. Kaleon plane, in den kommenden zwei Jahren fünf bis sechs weitere Standorte zu übernehmen oder zu verwalten - darunter auch die Isole di Brissago in der Schweiz.

Borromeo betonte, man wolle weiter wachsen und zugleich das kulturelle Erbe bewahren. Auf der Isola Bella sollen künftig Roboter Besucher führen, die Zahl der Mitarbeitenden soll von derzeit 205 auf mindestens 225 steigen.

Rom (awp/awp/sda/apa)

Weitere Links:

Krypto-Börsengang an der Wall Street: Gemini-Aktie schiesst zum IPO in die Höhe

Bildquelle: HstrongART / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:42 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
10:00 UBS Logo UBS KeyInvest: USA - Aktienhausse und kein Ende / Industriekonzerne - Gemischte Signale
10:00 SMI weiter auf Abwegen
09:36 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
09:00 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
29.10.25 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’821.95 18.97 S2S3VU
Short 13’059.96 13.94 BK6SXU
Short 13’578.71 8.82 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’273.71 30.10.2025 15:36:12
Long 11’737.17 19.12 SHFB5U
Long 11’450.10 13.28 BZDS0U
Long 10’950.93 8.76 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
Idorsia-Aktie rutscht ab: Quviviq treibt Umsatz kräftig an
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: adidas-Aktie mit Outperform
NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen uneins -- SMI und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Allzeithoch
Novo-Nordisk-Aktie schwächer: Dänen wollen Pfizer Metsera-Übernahme wegschnappen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:49 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 10,80 Euro
15:44 ROUNDUP: VW-Konzernchef Blume: 'Wir kümmern uns um Zwickau'
15:44 Rohstoffagentur sieht deutsche Rüstungspläne in Gefahr
15:42 ROUNDUP: Auto, Bahn, D-Ticket - die Beschlüsse der Verkehrsminister
15:40 ROUNDUP: Knappe Kapazitäten bremsen Microsoft-Wachstum - Aktie fällt
15:40 ROUNDUP 2: Deutsche Inflation lässt nach - aber weiter über zwei Prozent
15:34 ROUNDUP/Aktien New York: Dow im Plus - Nasdaq schwach - Viel Neues zu verdauen
15:34 ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Airbus auf 205 Euro - 'Hold'
15:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Microsoft auf 575 Dollar - 'Overweight'
15:37 Bitcoin im Abwärtstrend: Kurs fällt am dritten Tag in Folge unter 108.000 Dollar