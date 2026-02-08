Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 1 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
Roche-Aktie: Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib
Kommunikationsstrategie für Startups: Diese Dinge sind zu beachten
Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Suche...
eToro entdecken
08.02.2026 10:18:36

Julius-Bär-CEO Bollinger fordert Register für fehlbare Banker

Zürich (awp/sda) - Julius-Bär-CEO Stefan Bollinger hat in der "NZZ am Sonntag" ein Register für fehlbare Banker nach internationalem Vorbild gefordert. "Die Registrierung von Finanzmarktteilnehmern hat klare Vorteile", sagte er im Interview.

"Sie verhindert, dass schwarze Schafe einfach auf die andere Strassenseite wechseln und weitermachen können, als sei nichts geschehen", sagte Bollinger. Andere wichtige Finanzplätze wie die USA, Grossbritannien, Hongkong und Singapur kennten solche Register bereits. Die Schweiz verfüge zwar auf Geschäftsleitungsebene über ein Gewährsprüfungssystem, sollte dieses jedoch vertiefen, sagte der CEO. Ein solches Instrument würde aus seiner Sicht langfristig dem gesamten Finanzplatz zugutekommen.

Bollinger widersprach zugleich der Einschätzung des UBS-Verwaltungsratspräsidenten Colm Kelleher, der von einer Identitätskrise der Schweiz gesprochen hatte. Er sehe diese nicht und sei überzeugt, dass es auch für die UBS von Vorteil sei, eine Schweizer Bank zu bleiben, gerade in diesen Zeiten, sagte Bolliger.

Mit Blick auf die Zukunft zeigte sich Bollinger ambitioniert. Bis 2028 strebe die Bank ein jährliches Neugeldwachstum von 4 bis 5 Prozent, ein Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen von unter 67 Prozent sowie eine Eigenkapitalrendite von über 30 Prozent an, sagte er. Als reine Vermögensverwaltungsbank habe man ein viel risikoärmeres und weniger kapitalintensives Geschäftsmodell als etwa eine Kommerz- oder Investmentbank.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06.02.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse auf Convertible AMD, Nvidia
06.02.26 SG-Marktüberblick: 06.02.2026
06.02.26 SMI-Anleger werden vorsichtiger
06.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke als Widerstand
05.02.26 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
05.02.26 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’027.70 19.52 BFES1U
Short 14’297.86 13.95 S7DB8U
Short 14’845.97 8.86 BZWSSU
SMI-Kurs: 13’503.06 06.02.2026 17:31:29
Long 12’918.20 19.80 STVB8U
Long 12’632.68 13.88 SYWB0U
Long 12’091.32 8.98 SRKBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Under Armour Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Under Armour ein
D-Wave-Aktie: Trotz jüngster Schwäche bleibt Analyst klar optimistisch
Micron-Aktie: Speicherchips als nächster Wachstumstreiber nach NVIDIA
thyssenkrupp-Aktie höher: HKM-Anteile an Salzgitter veräussert
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
US-Börsen beenden Handel stark im Plus -- SMI schliesst stabil -- DAX schlussendlich tiefer -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich
Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Q1 hinter Wachstumserwartungen - Diagnostikgeschäft belastet - Marge hält
Analyse: So bewertet Warburg Research die Deutsche Bank-Aktie
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingebracht

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:35 ROUNDUP: Arbeitgeber kritisieren Vermögensteuer-Vorschlag der Linken
10:34 ROUNDUP/Selenskyj: AKWs produzieren nach Angriffen weniger Strom
10:34 Bas sieht Existenz des Sozialstaats gefährdet
10:33 Jährliche Kosten von 13,5 Milliarden Euro durch Mütterrente
10:32 Weniger Windstrom trotz Ausbaus - Wetter bremst Erzeugung
10:30 Kein Zug über Wuppertal: Sperrung trifft Güterverkehr hart
10:30 Zehntausende Beschwerden über Rufnummernmissbrauch
10:29 ROUNDUP/Öl aus Russland: Trump streicht Strafzölle gegen Indien
10:28 Selenskyj: AKWs produzieren nach Angriffen weniger Strom
10:24 Niedrige Gas-Füllstände: Grüne wollen Reiche in Ausschuss zitieren