09.12.2025 06:28:00
Julius Bär-Aktie: Moody's bestätigt Ratings
Die Ratingagentur Moody's hat die Ratings für die Bank Julius Bär sowie die Julius Bär Group bestätigt.
Julius BärAuch am Ausblick "stabil" hat sich nichts geändert, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht.
Bestätigt wurde demnach die Einstufung mit "A3" für die Bank und von "Baa1" für die Muttergesellschaft. Der stabile Ausblick spiegelt laut den Angaben allerdings die Erwartung wider, dass die Risikominimierung des Kreditportfolios und die abgeschlossene Überprüfung der nicht-strategischen Portfolios die Gewinne ab jetzt nicht mehr durch zusätzliche Kosten belasten, heisst es in der Mitteilung.
Frankfurt (awp)
Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com,FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages,keystone,Keystone
