J Frontier: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

J Frontier hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das J Frontier ein Ergebnis je Aktie von -6.900 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat J Frontier 5.90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch