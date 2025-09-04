INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
04.09.2025 09:38:36
INTERROLL-Aktie im Rallymodus: Übernahme von Sortteq
Der Fördertechnikspezialist INTERROLL hat das in den Niederlanden beheimatete Start-up Sortteq übernommen.
Die beiden Gründer von Sortteq sollen ihr technisches Know-how weiterhin als Berater einbringen. Deren Schwerpunkt werde auf der Weiterentwicklung und Unterstützung der Industrialisierung des Kettenbandsorters innerhalb der globalen Aktivitäten von INTERROLL liegen, heisst es weiter.Im SIX-Handel springt die INTERROLL-Aktie zeitweise 6,8 Prozent auf 2'355,00 Franken hoch.
cg/ys
Sant'Antonino (awp)
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas höher -- China-Börsen abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag etwas stärker. Die Märkte in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
