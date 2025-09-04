Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
|
04.09.2025 11:14:36
Kuros-Aktie stabil: Sofortiger Rücktritt im Verwaltungsrat
Bei Kuros kommt es zu einem sofortigen Abgang aus dem Verwaltungsrat.
In der Folge kommt es bei Untergremien des Verwaltungsrates zu Veränderungen: Oliver Walker wurde laut den Angaben zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt, Kimberley Elting zum Mitglied des Prüfungsausschusses sowie zum Mitglied und zugleich zur Vorsitzenden des Vergütungs- und Nominierungsausschusses.Im SIX-Handel zeigt sich die Kuros-Aktie zeitweise 0,08 Prozent höher bei 24,88 Franken.
rw/ys
Schlieren (awp)
Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)
|
10:02
|SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger greifen bei Kuros (Kuros Biosciences) am Mittwochvormittag zu (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Kuros (Kuros Biosciences) (finanzen.ch)
|
28.08.25
|SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Schwacher Handel: SPI mittags leichter (finanzen.ch)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
