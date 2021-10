In diesem Land ist Netflix ab sofort kostenlos

• Kostenlose Test-Version von Netflix in Kenia• Derzeit nur auf Android-Geräten• Das Konzept soll mehr bezahlte Abos generieren

Kostenloses Netflix-Angebot in Kenia

Angaben von IT-Times zufolge hat der US-amerikanische Streaming-Riese Netflix verlauten lassen, für das ostafrikanische Land Kenia ab sofort einen kostenlosen Tarif zur Verfügung zu stellen, mit dem man Netflix werbefrei auf Android-Geräten nutzen kann. Für den Zugang werden keinerlei Zahlungsinformationen benötigt, die Nutzer müssen lediglich einen Account erstellen, ihr Alter bestätigen und schon können sie das Streaming-Angebot geniessen.

Allerdings gibt es dabei einen Haken: Laut Variety ist das besagte Angebot zwar vollkommen kostenlos, allerdings stehen den Inhabern solcher Gratis-Accounts bei weitem nicht alle Inhalte zur Verfügung. Tatsächlich können die Nutzer der kostenlosen Version in Kenia nur auf ein Viertel der Netflix-Serien und Netflix-Filme zugreifen. Darüber, welche Titel genau enthalten sein werden, hat der Konzern bisher keine Auskunft gegeben.

Wird das Konzept neue Kunden anlocken?

Hinter der Lite-Variante von Netflix in Kenia verbirgt sich ein klares Ziel: Das Unternehmen möchte mehr Nutzer dafür gewinnen, ein bezahltes Abo abzuschliessen, um alle Inhalte streamen zu können. Wie Kino.de berichtet, hoffe man bei Netflix darauf, vielen neuen Kunden die Vollversion schmackhaft zu machen, indem diesen eine kostenlose Testphase ermöglicht wird.

Ein solches kostenfreies Konzept ist W&V zufolge für Netflix kein Neuland. So hatte der Konzern bereits in der Vergangenheit etwa mit der Aktion "Watch Free" Gratis-Inhalte zum Zwecke der Generierung neuer Kunden angeboten. Ob und inwieweit das Angebot auch auf andere Länder ausgeweitet werden wird, bleibt abzuwarten. Es liegt nahe, dass Netflix zunächst einmal den Verlauf des Testprojekts in Kenia abwarten will.

