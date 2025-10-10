Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SIX-Handel im Blick 10.10.2025 12:26:42

Impulsarmer Handel in Zürich: SPI notiert um Schlusskuss des Vortages

Impulsarmer Handel in Zürich: SPI notiert um Schlusskurs des Vortages

Der SPI bewegt sich derzeit kaum.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 12:06 Uhr Gewinne in Höhe von 0.00 Prozent auf 17’390.78 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.237 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.053 Prozent auf 17’382.29 Punkte an der Kurstafel, nach 17’391.43 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17’412.05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’372.45 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’950.46 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’851.98 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, bei 16’117.64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 12.07 Prozent zu Buche. Bei 17’456.95 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14’361.69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 5.14 Prozent auf 0.18 CHF), Calida (+ 3.90 Prozent auf 14.40 CHF), DocMorris (+ 3.00) Prozent auf 6.53 CHF), u-blox (+ 2.13 Prozent auf 134.00 CHF) und Gurit (+ 1.81 Prozent auf 11.26 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Idorsia (-11.09 Prozent auf 4.09 CHF), Relief Therapeutics (-9.70 Prozent auf 2.98 CHF), SHL Telemedicine (-8.18 Prozent auf 1.01 CHF), Addex Therapeutics (-7.69 Prozent auf 0.06 CHF) und GAM (-7.25 Prozent auf 0.19 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’176’428 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 261.253 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.00 zu Buche schlagen. OC Oerlikon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.88 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Dividenden, Wachstum oder ETFs

Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

10:30 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10:06 SMI-Rally gerät ins Stocken
09:12 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
06:50 Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gewinnmitnahmen nach dem Rekordlauf
09.10.25 Logo WHS Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
07.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Meistgelesene Nachrichten

Ferrari-Aktie rutscht zweistellig ab: Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrenner - E-Auto-Ziel zurückgeschraubt
Idorsia-Aktie bricht ein: Platzierung von mehreren Millionen Aktien
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT fallen von Rekordhochs zurück: Diskussion um Drohnenabwehr im Fokus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tilray-Aktie hebt nach starken Quartalszahlen ab
Bundeswehr will wohl Milliardenauftrag vergeben - Das machen die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth steigt am Nachmittag stark
NVIDIA Aktie News: NVIDIA steigt am Abend
Alibaba-Aktie dennoch im Sinkflug: OpenAI-Konkurrenz von Ant
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagvormittag entwickeln

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
