Impulsarmer Handel in Zürich: SPI notiert um Schlusskurs des Vortages

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 12:06 Uhr Gewinne in Höhe von 0.00 Prozent auf 17’390.78 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.237 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.053 Prozent auf 17’382.29 Punkte an der Kurstafel, nach 17’391.43 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17’412.05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’372.45 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’950.46 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’851.98 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, bei 16’117.64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 12.07 Prozent zu Buche. Bei 17’456.95 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14’361.69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 5.14 Prozent auf 0.18 CHF), Calida (+ 3.90 Prozent auf 14.40 CHF), DocMorris (+ 3.00) Prozent auf 6.53 CHF), u-blox (+ 2.13 Prozent auf 134.00 CHF) und Gurit (+ 1.81 Prozent auf 11.26 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Idorsia (-11.09 Prozent auf 4.09 CHF), Relief Therapeutics (-9.70 Prozent auf 2.98 CHF), SHL Telemedicine (-8.18 Prozent auf 1.01 CHF), Addex Therapeutics (-7.69 Prozent auf 0.06 CHF) und GAM (-7.25 Prozent auf 0.19 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’176’428 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 261.253 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.00 zu Buche schlagen. OC Oerlikon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.88 Prozent gelockt.

