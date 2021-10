Impfanreiz: Auf diese Weise will Amazon seine Mitarbeiter zur COVID-Impfung anregen

• Erst 43,71 Prozent der gesamten Weltbevölkerung haben mindestens eine Impfdosis erhalten• Amazon verlost 18 Preise mit einem Gesamtwert von 2 Millionen US-Dollar an geimpfte Mitarbeiter• Verlosungen werden bis zum 21. Oktober aufgelöst

So viele Menschen wurden bereits geimpft

Laut Our World in Data sind rund 62,84 Prozent der deutschen Bevölkerung vollwertig gegen das Coronavirus geimpft (Stand 21.09.2021). In den USA trifft das nur auf etwa 54,12 Prozent zu. Das Land mit dem höchsten Prozentsatz an geimpfter Bevölkerung ist mit 70,78 Prozent China. In globalem Kontext ist der Teil der Bevölkerung, der voll geimpft ist, nicht besonders hoch. Nur 31,99 Prozent der Weltbevölkerung haben die volle Dosis der Corona-Impfung erhalten. Und insgesamt 43,71 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten. Damit ist nicht einmal die Hälfte der Weltbevölkerung gegen das Coronavirus geimpft.

Amazon animierte Mitarbeiter durch Lotterie zum Impfen

Um die Zahl der geimpften Menschen zu vergrössern, lassen sich manche Behörden und Unternehmen einiges einfallen. In Washington D.C. gab es unter anderem einen Impfaufruf, bei dem geimpfte Schüler zum Beispiel AirPods als Belohnung erhielten. Die Internetriesen Google und Facebook führten sogar eine Impfpflicht für die Arbeit in den Büros ein. Im Zuge der Lotterie "Max your Vax" versucht der Online-Händler Amazon, seine 1,3 Millionen Mitarbeiter weltweit dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen, wie Business Insider berichtet. Insgesamt befinden sich 18 Gewinne mit einem Gesamtwert von zwei Millionen US-Dollar im Lostopf: Zweimal 500'000 US-Dollar, sechsmal 100'000 US-Dollar, fünf Autos sowie fünf Urlaubsreisen können gewonnen werden.

Acht geimpfte Mitarbeiter erhielten bereits ihren Gewinn

Via Instagram-Post löste Amazon nun die nächsten Gewinner der Lotterie aus. Vier Lagerarbeiter und ein Angestellter von Whole Foods erhielten Autos im Wert von bis zu 40'000 US-Dollar, nachdem sie nachgewiesen haben, dass sie vollständig geimpft sind. Wie CNBC berichtet, haben zuvor drei Lagerhaus- und Whole-Foods-Mitarbeiter jeweils 100'000 US-Dollar in bar für ihren Impfnachweis erhalten. Bis zum 21. Oktober 2021 sollen alle 18 Preise an geimpfte Mitarbeiter verlost werden, so CNBC. Wer teilnehmen möchte, muss über eine interne Website einen Impfnachweis erbringen und wird somit dem Lostopf hinzugefügt. Amazon selbst hat seit dem Start der Impfungen über 1'500 Impfveranstaltungen, sowohl für Mitarbeiter als auch für ihre Familien, organisiert.

