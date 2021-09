Illegales Streaming von Blockbustern immer weiter verbreitet

• US-Filme können schon kurze Zeit nach Kinostart illegal gestreamt werden• Kino-Ketten und legale Streaming-Plattformen erleiden Umsatzeinbussen• Die meisten Raubkopien kommen aus dem Ausland

Raubkopien nehmen wieder zu

Es war schon immer eine Bedrohung für die Einnahmen jedes legitimen Streaming-Dienstes: Bereits kurze Zeit nach dem Kinostart werden Filme auf vielerlei Webseiten zum illegalen Streaming oder Download angeboten. Diese gegen das Gesetz verstossende Variante des Filmeabends hat in letzter Zeit wieder an Popularität gewonnen. Wie die Tagesschau berichtet, waren die US-amerikanischen Blockbuster "Black Widow", "Das Selbstmordkommando" oder "Godzilla vs. Kong" bereits wenige Stunden nach ihrem Kinostart im Netz gelandet - und jeder mit einem Internetanschluss konnte sie sich ganz ohne Eintrittskosten oder auch nur die Eingabe eines Passworts anschauen.

Dabei müssen die Internet-Zuschauer nicht einmal bei der Videoqualität Abstriche machen, da die Plattform-Betreiber Mittel und Wege gefunden haben, den Kopierschutz von legitimen Portalen wie Disney, HBO Max oder Netflix zu umgehen. Bild- und Tonqualität der Raubkopien stehen daher den Originalen in den meisten Fällen in nichts nach.

Kinos und Streamingdienste erleiden Umsatzeinbussen

Die Praxis des illegalen Streamings ist den Filmstudios in Hollywood schon lange ein Dorn im Auge. Die von ihnen beauftragten Lobby-Firmen setzen sich in Washington angesichts der Zunahme von illegalen Streaming-Angeboten wieder verstärkt für schärfere gesetzliche Regelungen ein. Doch der Justiz sind hier tatsächlich in vielen Fällen die Hände gebunden: Ein Grossteil der Raubkopierer hält sich nämlich gar nicht in den USA, sondern in Ländern wie China auf, wo sie sich weit ausserhalb der Reichweite der amerikanischen Staatsanwälte befinden. In China erfreuen sich US-Filme beispielsweise auch deshalb so grosser Beliebtheit, da sie auf den illegalen Portalen in verschiedenen Sprachfassungen oder mit entsprechenden Untertiteln angeboten werden.

Der Tagesschau zufolge sind für den Wiederanstieg der Beliebtheit von illegalem Streaming nach Expertenmeinung vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie verantwortlich. Gerade das Geschäft der Kino-Ketten, die durch die Krise bereits schwer getroffen worden waren, erleide dadurch noch grösseren Schaden. Auch die legalen Streaming-Portale haben jedoch in der Folge des illegalen Streaming-Angebots weniger Abo-Abschlüsse zu verzeichnen.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.ch