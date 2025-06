Netflix Aktie News: Netflix präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 1'240,50 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 19'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 1'240,50 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1'238,03 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 121'474 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 1'262,67 USD erreichte der Titel am 06.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 588,43 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 52,57 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 17.04.2025 lud Netflix zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,40 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent auf 10.38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 16.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 25,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

