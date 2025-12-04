IDT b Aktie 2487892 / US4489475073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.12.2025 22:59:19
IDT Corp. Reveals Increase In Q1 Income
(RTTNews) - IDT Corp. (IDT) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $22.362 million, or $0.89 per share. This compares with $17.249 million, or $0.68 per share, last year.
Excluding items, IDT Corp. reported adjusted earnings of $23.6 million or $0.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.3% to $322.752 million from $309.566 million last year.
IDT Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.362 Mln. vs. $17.249 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.68 last year. -Revenue: $322.752 Mln vs. $309.566 Mln last year.
Nachrichten zu IDT Corp (B)
|
03.12.25
|Ausblick: IDT B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.11.25
|Erste Schätzungen: IDT B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.09.25
|Ausblick: IDT B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)