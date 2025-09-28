Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
IDT b Aktie 2487892 / US4489475073

Ausblick: IDT B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IDT b
53.30 EUR 0.38%
IDT B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,910 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll IDT B mit einem Umsatz von insgesamt 310,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,26 USD, gegenüber 2,54 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Heidelberg Materials-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy
Apple-Aktie im Fokus: Analyst erwartet revolutionäre KI-Transformation für Siri im kommenden Jahr
Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag im Bärenmodus
Telekom-Aktie im Plus: Moody's erhöht Rating auf A3
Krypto-Treasury-Unternehmen: Warum blosses Nachahmen von Strategy & Co. nicht reicht
EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient
Ausblick: Lululemon Athletica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
