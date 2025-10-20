Hypothekarbank Lenzburg-Geschäftsleitungsmitglied Meyer geht Ende Januar 2026

Lenzburg (awp) - Stefan Meyer hat seinen Abschied von der Hypothekarbank Lenzburg angekündigt. Der amtierende Leiter des Bereichs Finanzen & Risiken und stellvertretende CEO wird die Bank per Ende Januar 2026 verlassen, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.

Er wolle eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Bank annehmen. In der Mitteilung ist die Rede von einer Führungsaufgabe bei einer Bank in seiner Heimatregion Luzern, die er im Rahmen einer Nachfolgeplanung antrete.

Meyer kam Anfang 2022 zur Hypothekarbank Lenzburg und übernahm dort im April des gleichen Jahres die Verantwortung für den Finanzbereich und wurde auch in die Geschäftsleitung berufen. Den Bereich Finanzen & Risiken verantwortete er seit 2024 zusätzlich zur Risikokontrolle.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Bank sprechen ihm in der Mitteilung Dank für seine Leistungen aus. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger wurde eingeleitet, heisst es weiter.

cg/ra