HT5-Aktionärsgruppe Detweiler/Greber/Leutenegger löst sich auf

Hochdorf (awp) - Bei der HT5 AG, der früheren Hochdorf-Gruppe, löst sich die Anfang Jahr ins Leben gerufene Aktionärsgruppe um Christopher Detweiler, Gregor Greber und Andreas Leutenegger auf. Die drei Investoren bleiben aber unabhängig voneinander wichtige Aktionäre der Gesellschaft, wie es in einer am Freitagabend veröffentlichten Mitteilung hiess.

Der Gruppe habe sich mit dem Ziel zusammengeschlossen, die Sanierung der HT5 durch ein Übereinkommen mit den Anleihensgläubigern zu erreichen und die Gesellschaft so aus der laufenden Nachlassstundung zu befreien. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. September 2025 seien dafür die erforderlichen Kapitalmassnahmen beschlossen worden, hiess es weiter. Damit sei der Abschluss der Sanierung inklusive der Pflichtwandlung der ausstehenden Anleihenstitel in Aktien nur noch eine Frage von wenigen Wochen.

Mit dem Beschluss der Generalversammlung zu den für die Sanierung der HT5 erforderlichen Kapitalmassnahmen sei der Zweck des Zusammenschlusses als Aktionärsgruppe erreicht. Detweiler, Greber und Leutenegger werden laut den Angaben im Verwaltungsrat verbleiben und der Gesellschaft auch künftig verbunden bleiben. Greber ist beispielsweise auch als CEO von HT5 tätig.

mk/cf