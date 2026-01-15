Holcim-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Holcim mit einem Kursziel von 92 Franken auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Grossbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten.

Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:29 Uhr verlor das Papier 0.8 Prozent auf 78.44 CHF. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.29 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via SIX SX auf 42’637 Holcim-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 0.9 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 27.02.2026 erwartet.

