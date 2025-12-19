Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.12.2025 19:21:36

Hiag verkauft Areale für 83 Mio Fr. und gewinnt Swiss Post als Mieter

Basel (awp) - Die Immobiliengesellschaft Hiag hat im zweiten Halbjahr 2025 vier Areale in Birsfelden, Diesbach, Ermatingen und Yverdon-les-Bains sowie einzelne Liegenschaften im Aathal und in Kleindöttingen aus dem Entwicklungs- und Bestandsportfolio für insgesamt rund 83 Millionen Franken verkauft.

Die Verkaufspreise lagen mehr als 20 Prozent über dem letzten Schätzwert per Halbjahr 2025, wie Hiag am Freitagabend mitteilte. Zudem sei zu Beginn 2026 der Verkauf des Areals in St. Maurice und einer kleinen Liegenschaft im Aathal mit einem Volumen von rund 4 Millionen Franken geplant. Der Erfolg dieser Transaktionen von rund 2 Millionen Franken werde in der nächsten Berichtsperiode erfasst.

Alle Verkäufe stünden m Einklang mit der im August kommunizierten "Strategieschärfung, die eine fokussierte Weiterentwicklung und Wertsteigerung des Portfolios an strategisch relevanten Standorten" vorsehe, heisst es. Der Verkauf von ausgewählten Liegenschaften generiere "massgebliche Mittel", die für Zukäufe von Geschäftsliegenschaften wie auch für die Realisierung renditestarker Entwicklungsprojekte verwendet würden.

Wie Hiag weiter mitteilte, konnte die Schweizerische Post für 10 Jahre als neuer Mieter für das Gewerbegebäude "Fahrwerk" in Winterthur gewonnen werden. Die Post werde dort ab Frühling 2026 eine Fläche von rund 3000 Quadratmeter für operative Zwecke im Bereich Logistik und Zustellung nutzen. Für Hiag sei dies ein "wichtiger Schritt" in der Entwicklung und langfristigen Vermietung des Gewerbehauses.

awp-robot/uh

