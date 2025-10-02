Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Helvetia lanciert eine digitale Self-Service-Vorsorgeanalyse mit einem Financial Fitness Score



Basel, 2. Oktober 2025

Helvetia revolutioniert die Schweizer Vorsorgewelt: Mit einem kostenlosen digitalen Vorsorgecheck erhalten alle Interessierten in nur 90 Sekunden einen individuellen Überblick über ihre finanzielle Absicherung. Der innovative Financial Fitness Score ermöglicht eine dynamische Analyse und unkomplizierte Optimierung der eigenen Vorsorgesituation. Helvetia setzt neue Massstäbe in der Schweizer Vorsorgelandschaft: Allen Interessierten – unabhängig davon, ob sie bereits Kundinnen oder Kunden sind – bietet Helvetia einen kostenlosen, digitalen Vorsorgecheck an. In kürzester Zeit erhalten Nutzerinnen und Nutzer einen umfassenden Überblick über ihre individuelle Vorsorgesituation. Das Tool erlaubt Kundinnen und Kunden zudem eine dynamische Aktualisierung der Daten, so dass die Vorsorgesituation stets aktuell ist. Je mehr persönliche Daten eingegeben werden, desto genauer das Ergebnis. In 90 Sekunden zum Financial Fitness Score

Ab 2026 werden die meisten Pensionskassen einen QR-Code auf dem Vorsorgeausweis abdrucken, der alle Daten des Vorsorgeausweises enthält. Dank automatisiertem Einlesen des QR-Codes können die Analyse und der Financial Fitness Score noch schneller und einfacher erstellt werden. «Helvetia ist die erste Schweizer Versicherung, die diesen QR-Code standardisiert einlesen und die Infos im Handumdrehen weiterverarbeiten kann. Innerhalb von 90 Sekunden kann damit eine detaillierte Sicht der Vorsorgesituation generiert werden. Der Nutzer behält stets die Kontrolle und entscheidet, was er freigeben möchte, und was nicht», erklärt Jan Kundert, Leiter Kunden- und Marktmanagement und Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz. Das Tool wurde gemeinsam mit unserem innovativen Partner, der vlot AG, entwickelt. Gemeinsam stellen vlot und Helvetia den Kundennutzen und die User Experience immer wieder in den Mittelpunkt ihrer Zusammenarbeit. Innovative Analyse mit Financial Fitness Score

Der im Vorsorgecheck neu integrierte Financial Fitness Score ist eine echte Innovation im Markt und ermöglicht es, die eigene finanzielle Situation zusammengefasst in einer Zahl in Echtzeit zu betrachten und sich mit einer Referenzgruppe zu vergleichen. Im Score berücksichtigt werden die Risiko- und Altersvorsorgeanalyse, die Familienkonstellation, das Alter und die finanzielle Situation. Nutzerinnen und Nutzer können somit spielerisch testen, wie sich ihr Score verändert, wenn ein Risiko abgesichert oder die Sparquote erhöht wird. Beitrag zu Sensibilisierung und Innovation

Mit dem Self-Service-Vorsorgecheck leistet Helvetia einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung für das Thema Vorsorge und treibt Innovation in der Schweizer Versicherungsbranche aktiv voran. Der digitale Check ist ein essenzieller Bestandteil der Helvetia Strategie und dabei für jede Zielkundengruppe interessant. «Der Vorsorge Check übersetzt in einem einfachen und leistungsfähigen Tool die individuelle Vorsorgesituation in einen Financial Fitness Score. Damit schaffen wir Transparenz und Orientierung – für alle, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten und fundierte Entscheidungen treffen wollen», sagt Hedwig Ulmer, Leiterin Vorsorge und Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz. Mit diesem digitalen und durchgängigen Serviceangebot beweist Helvetia ihren Kundinnen und Kunden, dass sie da ist, wenn es darauf ankommt, denn Vorsorgen ist zu jeder Zeit wichtig. Vorsorge-Check selber machen

Für Junge: www.helvetia.ch/vorsorge-check

Für Immobilienbesitzer: www.helvetia.ch/abgesichert

