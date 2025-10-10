Handel in Wien: So performt der ATX aktuell

Am Freitag bewegt sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.50 Prozent schwächer bei 4’708.20 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 139.107 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0.008 Prozent schwächer bei 4’731.45 Punkten, nach 4’731.83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 4’700.62 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’746.17 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 1.01 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 10.09.2025, bei 4’629.42 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 10.07.2025, den Wert von 4’505.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2024, wies der ATX einen Wert von 3’604.23 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 28.75 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’857.40 Punkten. Bei 3’481.22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Österreichische Post (+ 1.35 Prozent auf 30.00 EUR), CA Immobilien (+ 1.11 Prozent auf 23.70 EUR), PORR (+ 0.82 Prozent auf 30.60 EUR), Lenzing (+ 0.80 Prozent auf 25.30 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0.74 Prozent auf 27.30 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-2.18 Prozent auf 26.98 EUR), voestalpine (-2.09 Prozent auf 32.86 EUR), UNIQA Insurance (-1.66 Prozent auf 13.06 EUR), DO (-1.52 Prozent auf 226.50 EUR) und STRABAG SE (-0.81 Prozent auf 85.60 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 106’547 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 32.641 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.63 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch