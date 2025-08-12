Handel in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag in der Verlustzone

Um 12:08 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.28 Prozent auf 2’353.69 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.019 Prozent auf 2’359.78 Punkte an der Kurstafel, nach 2’360.24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 2’366.43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’352.34 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 2’255.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2’210.83 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, stand der ATX Prime bei 1’787.24 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 28.90 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2’366.99 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 1.65 Prozent auf 86.40 EUR), Palfinger (+ 0.94 Prozent auf 37.50 EUR), DO (+ 0.81 Prozent auf 198.20 EUR), Flughafen Wien (+ 0.77 Prozent auf 52.20 EUR) und BAWAG (+ 0.72 Prozent auf 112.10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Rosenbauer (-3.43 Prozent auf 45.10 EUR), Lenzing (-2.57 Prozent auf 26.50 EUR), Marinomed Biotech (-1.95 Prozent auf 20.10 EUR), Raiffeisen (-1.89 Prozent auf 30.18 EUR) und voestalpine (-1.36 Prozent auf 26.20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 205’983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 33.631 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.80 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.44 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

