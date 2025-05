Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schliesst mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.58 Prozent stärker bei 21’197.70 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.186 Prozent fester bei 20’906.92 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20’868.15 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20’891.18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21’259.39 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18’690.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22’030.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18’198.61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 1.06 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 22’222.61 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Palantir (+ 8.14 Prozent auf 128.10 USD), AppLovin A (+ 6.38 Prozent auf 370.10 USD), NVIDIA (+ 5.63 Prozent auf 129.93 USD), Micron Technology (+ 5.03 Prozent auf 96.93 USD) und Tesla (+ 4.93 Prozent auf 334.07 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-4.82 Prozent auf 45.63 USD), Dollar Tree (-3.70 Prozent auf 85.71 USD), Old Dominion Freight Line (-2.69 Prozent auf 171.34 USD), Mondelez (-2.57 Prozent auf 64.14 USD) und Gilead Sciences (-2.30 Prozent auf 101.43 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 74’633’159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.002 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Mit 5.69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

